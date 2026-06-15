Se esperan colas kilométricas en Aldi para hacerse con su nueva batería solar portátil: está disponible por 14,99 euros

Aldi continúa sorprendiendo con sus chollos en electrónica. Tras su ventilador sin aspas para combatir el calor del verano, el supermercado ahora lanza una nueva batería solar portátil que está disponible por 14,99 euros.

Este lanzamiento se enmarca dentro de una cuidada selección de productos de viaje que la cadena de distribución estrena con un objetivo claro: garantizar que las vacaciones estivales sean sinónimo de absoluta tranquilidad.

En una época donde dependemos por completo de nuestros dispositivos móviles, la preocupación por encontrar un enchufe o quedarse sin energía en el momento menos oportuno se ha convertido en un clásico dolor de cabeza.

La denominada powerbank destaca principalmente por su extraordinaria versatilidad y su autonomía en entornos exteriores. Equipada con una capacidad interna de 10.000 mAh, cuenta con la potencia suficiente para revivir múltiples aparatos.

Gracias a su cable de carga multi USB incluido, el usuario puede conectar hasta dos dispositivos de forma simultánea, ya sea el teléfono inteligente, la cámara de fotos para inmortalizar los paisajes o los auriculares inalámbricos.

Lo verdaderamente revolucionario de este accesorio es su sistema de recarga solar. El dispositivo aprovecha de manera eficiente la radiación del sol para reponer su energía de forma autónoma.

Basta con llevarla enganchada a la mochila o dejarla expuesta mientras se camina para que el panel trabaje por sí solo en segundo plano.

La batería solar portátil de Aldi. Aldi El Androide Libre

Además, está diseñada específicamente para resistir las inclemencias del tiempo en exteriores, ya que cuenta con la certificación IP44, que asegura una robusta protección frente a las salpicaduras de agua, el polvo y la suciedad del camino.

Lejos de limitarse a ser un cargador convencional, el aparato incorpora un sistema de iluminación LED con diferentes modos.

De este modo, puede utilizarse cómodamente como una linterna de mano para orientarse en la oscuridad o como foco de luz ambiental para el interior de una tienda de campaña o durante una cena nocturna al aire libre.

Estará disponible en todos los supermercados de España a partir del próximo miércoles 17 de junio.

Finalmente, la propuesta vacacional de la firma no se detiene en la electrónica.

Para completar la experiencia de un viaje cómodo y seguro, a partir del sábado 20 de junio se sumarán a los lineales una práctica bolsa trolley de viaje y una línea de riñoneras y bandoleras con sistemas antirrobo especialmente diseñadas para proteger las pertenencias en aglomeraciones.

Como suele ser habitual en las ofertas temporales de la cadena, todos estos artículos se comercializarán por tiempo limitado y hasta agotar existencias, por lo que se prevé que vuelen de las estanterías en pocos días.