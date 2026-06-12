La gama media de smartphones tiene una nueva referencia: Samsung presenta el Galaxy A27

Aunque los Galaxy S26 y los próximos Galaxy Z Fold 8 vayan a ser los lanzamientos más sonoros del año para Samsung, eso no significa necesariamente que vayan a ser los más importantes ni los más vendidos.

La gama media sigue siendo sumamente crítica para el sector tecnológico en lo que respecta a ventas, y el nuevo Galaxy A27 es un buen ejemplo de cómo estos dispositivos tienen un mayor margen de mejora este 2026.

Y es que, respecto al Galaxy A26 lanzado el año pasado, el Galaxy A27 trae muchas novedades y mejoras, hasta el punto de que se acerca mucho a modelos más avanzados (y caros) de la compañía.

Para empezar, es de agradecer que Samsung por fin haya dicho adiós a la pantalla con gota para la cámara frontal; era uno de los pocos fabricantes en este rango de precios que aún apostaba por esta medida para ahorrar costes de producción.

El Galaxy A27 ahora usa un agujero en la pantalla para alojar la cámara frontal, y la diferencia es inmediatamente notable en el diseño y lo acerca mucho más al estilo 'premium' del resto de la gama de Samsung.

Por supuesto, el panel en sí está basado en la tecnología Super AMOLED como es lo habitual en Samsung, con un tamaño de 6,7 pulgadas y resolución FHD+ que debería ofrecer una imagen muy nítida, como también ayudará la frecuencia de actualización de 120 Hz.

Samsung Galaxy A27 Samsung El Androide Libre

En el interior, Samsung ha optado por un procesador Snapdragon 6 Gen 3 que sustituye al Exynos 1380; al estar fabricado en 4 nm en vez de 5 nm, deberíamos notar una mejora en la eficiencia energética y se calentará menos, y a eso hay que sumar la mejora en potencia que trae consigo respecto al chip anterior.

Este procesador viene acompañado de 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento; esto último se puede mejorar gracias a la ranura microSD que afortunadamente, no ha sido eliminada.

Otro aspecto del dispositivo que ha cambiado mucho es la fotografía, con Samsung sustituyendo los veteranos sensores del Galaxy A26 por otros nuevos que deberían ser mejores aunque las cifras nos puedan hacer creer lo contrario.

Samsung Galaxy A27

Por ejemplo, la cámara frontal ahora es de 12 Mpx, mientras que en el Galaxy A26 era de 13 Mpx; pero la pequeña pérdida de resolución se compensa con creces por la implementación de la estabilización óptica OIS que permitirá obtener selfies más claras. La cámara principal sigue siendo de 50 Mpx y viene acompañada de un gran angular de 5 Mpx y una cámara macro de 2 Mpx..

El Galaxy A26 viene con Android 16 con la capa One UI 8.5 de fábrica, y Samsung promete 6 años de actualizaciones de sistema y de seguridad, por lo que se convierte en una buena opción si no queremos cambiar de móvil a menudo. La batería es de 5.000 mAh y el dispositivo cuenta con certificación IP64 de resistencia al agua y al polvo, con protección Gorilla Glass Victus+ en el cristal de la pantalla.

El Samsung Galaxy A26 aún no tiene precio en España, pero su lanzamiento es inminente porque ya está apareciendo en las tiendas europeas.