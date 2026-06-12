Así de diferentes van a ser los nuevos plegables de Samsung: se filtran las pantallas reales de los dispositivos

Es un secreto a voces que el mes que viene Samsung celebrará un nuevo Unpacked en el que presentará su nueva gama de dispositivos plegables; pero a diferencia de años anteriores, en esta ocasión habrá numerosas novedades en todos los aspectos.

Y es que la gama recibirá un segundo modelo Fold que adoptará unas proporciones muy diferentes a los anteriores Galaxy Z Fold, más cuadradas y no tan rectangulares, que supondrá una experiencia completamente distinta.

Según las filtraciones, la gama se quedará así: el Galaxy Z Flip 8 de tipo concha, el Galaxy Z Fold 8 con las nuevas proporciones, y el Galaxy Z Fold 8 Ultra que mantendrá las proporciones de siempre y que será el verdadero sucesor del Galaxy Z Fold 7.

Esto significa que Samsung ahora va a considerar el modelo cuadrado como el 'básico' de la gama, con el Ultra dirigido a los usuarios que estaban contentos con el diseño actual de sus plegables tipo libro.

Ahora, podemos hacernos una mejor idea de cómo quedará la gama gracias a la última filtración publicada en la red social china Weibo, consistente en una fotografía que muestra las cubiertas de las pantallas externas.

En otras palabras, esta fotografía muestra cómo serán los dispositivos cuando estén cerrados, aunque evidentemente debemos tener en cuenta que el resto de los componentes como el chasis afectarán a las proporciones finales.

Pantallas externas de los nuevos plegables de Samsung Ice Universe | Weibo El Androide Libre

Aun así, sirve para comprobar hasta qué punto el nuevo Galaxy Z Fold 8 será diferente respecto al 'clásico' Galaxy Z Fold 8 Ultra. La diferencia es obvia a simple vista, con una pantalla exterior que ofrece más espacio lateral a cambio de sacrificar espacio horizontal.

Optar por un modelo u otro será una cuestión de gustos. Samsung quiere cubrir toda la demanda y de ahí el lanzamiento de un nuevo móvil que probablemente será más fácil de usar cerrado en comparación con el Ultra.

Los plegables de Samsung siempre han tenido pantallas externas muy altas, al contrario que la mayoría de plegables de la competencia, porque la compañía siempre ha priorizado la experiencia con el dispositivo abierto.

Pero la llegada del nuevo iPhone Ultra, el primer plegable de Apple, puede cambiar la tendencia del mercado de manera definitiva. Este lanzamiento, por lo tanto, es un intento de Samsung de adelantarse a su gran rival y ofrecer una alternativa a los usuarios que puedan interesarse por el iPhone Ultra por sus proporciones.

Aparte de las proporciones, los dos nuevos Galaxy Z Fold deberían ser extremadamente parecidos; por ejemplo, se espera que ambos estén basados en un procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Sin embargo, los rumores apuntan a que el modelo Ultra tendrá unas cámaras de mayor resolución, con un sensor principal de 200 Mpx acompañado de un gran angular de 50 Mpx y una cámara con teleobjetivo de 3 aumentos y 10 Mpx.

En cambio, el Galaxy Z Fold 8 tendría únicamente una cámara principal de 50 Mpx y un gran angular de 50 Mpx, lo que explica que el otro modelo sea el que reciba la denominación "Ultra" y puede conllevar una diferencia de precio entre ambos.