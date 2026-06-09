OnePlus no va a desaparecer, se va a reinventar: volverá a sus inicios con nuevos móviles a partir de 150 euros

OnePlus es una de esas marcas que ha pasado por muchas épocas diferentes, intentando buscar su lugar en el mercado. En su día, intentó competir de tú a tú contra los smartphones más premium del sector, pero eso no ha tenido éxito.

Ahora, en medio de las dudas sobre su futuro en España y tras haber sido absorbida por su marca hermana OPPO, OnePlus puede reinventarse otra vez. Esa es la revelación publicada por el experto en la industria, Yogesh Brar.

Según esta filtración, OnePlus está desarrollando una marca de smartphones completamente nueva, llamada OnePlus N, que estará compuesta por una familia de dispositivos que se convertirá en la nueva prioridad de la marca.

Lo llamativo de los OnePlus N es que no serán modelos de gama alta, sino que se centrarán en la gama baja y media, con precios muy agresivos que partirán de los 150 euros al cambio actual.

Es un movimiento estratégico con el que OnePlus pretende encontrar su sitio en un momento algo difícil para la industria por los elevados costes de componentes como la memoria RAM.

La situación ya ha obligado a los rivales de OnePlus, como Xiaomi o realme, a subir precios en China, algo que no tenían previsto aún. Por eso, puede tener sentido que OnePlus vaya en la dirección contraria.

La nueva gama OnePlus N estará compuesta de varios smartphones con diferentes niveles de potencia y precio, pero todos estarán dirigidos a usuarios que no pueden costearse un móvil más caro.

Aquí es donde entra la experiencia de OnePlus, y los nuevos modelos deberían tener una buena relación calidad/precio. No en vano, así es como empezó la compañía, con smartphones que no eran los más completos ni los que usaban los mejores materiales, prefiriendo apostar por un gran rendimiento a un precio ajustado.

Según los rumores, los OnePlus N recuperarán esta filosofía en un rango más bajo de precios, manteniendo componentes como la genial pantalla de 120 Hz que debería hacerlos especiales frente a sus rivales.

Puede que los OnePlus N representen una vuelta a los buenos tiempos de la marca; eso lo sabremos el próximo mes de julio, que es cuando se espera la presentación oficial de la nueva gama de productos.

De la misma manera, para entonces los planes de OnePlus para el mercado español deberían estar más claros. Cabe la posibilidad de que los OnePlus N sean exclusivos del mercado indio, o que como mucho también lleguen a China; un lanzamiento en Europa es menos probable cada día que pasa.