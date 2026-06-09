Instagram cambia para siempre: implementa al fin una función que permite reorganizar las publicaciones del feed

Instagram, que hace unos días lanzó en España su suscripción de pago, acaba de romper una de sus normas más antiguas y sagradas. La plataforma de Meta implementa al fin una función que permite reorganizar las publicaciones del feed.

La red social ha anunciado el despliegue oficial de una nueva funcionalidad que cambiará por completo la forma en la que los usuarios gestionan su identidad digital: por primera vez en su historia, podrán reorganizar las publicaciones de su feed de forma totalmente libre.

Esta actualización otorga una flexibilidad y un control creativo inéditos hasta la fecha, permitiendo elegir qué contenido se muestra primero en función de las prioridades estéticas, personales o comerciales de cada persona.

El funcionamiento de esta nueva herramienta destaca por su extrema sencillez, perfectamente integrada en la interfaz táctil de la aplicación.

Para alterar el orden del perfil, el usuario solo tendrá que mantener pulsada cualquier publicación, seleccionar la nueva opción denominada "Reordena la cuadrícula" y arrastrar la imagen o vídeo hasta la posición deseada.

La compañía ha aclarado que las publicaciones y los reels que ya hubieran sido fijados previamente se mantendrán inamovibles en la parte superior del perfil, sirviendo como una primera línea de presentación fija que no se verá afectada por los cambios inferiores.

Este cambio supone un antes y un después para los creadores de contenido, marcas y usuarios convencionales que se obsesionan con la armonía visual de su cuadrícula.

Hasta ahora, renovar la estética general, ajustar una paleta de colores específica o cambiar de estilo visual requería la drástica medida de archivar imágenes antiguas o planificar los contenidos al milímetro antes de subirlos.

Con la nueva actualización, el diseño del perfil se vuelve dinámico, permitiendo refrescar la imagen pública sin necesidad de ocultar, borrar o volver a publicar el trabajo pasado.

Más allá del valor estético, la novedad esconde un enorme potencial estratégico para el marketing de influencia y la narrativa digital. Por un lado, facilita el storytelling y la conexión de contenidos en serie.

Por ejemplo, a partir de ahora, será muy sencillo agrupar de forma intuitiva tutoriales, historias divididas en varias partes o publicaciones consecutivas que antes quedaban dispersas.

Por otro lado, permite dar una segunda vida a las llamadas "joyas ocultas", rescatando publicaciones antiguas que pasaron desapercibidas en su momento para que los nuevos seguidores puedan descubrirlas fácilmente.

Finalmente, la red social busca potenciar los perfiles como herramientas laborales y portfolios digitales.

Al poder ordenar el contenido a voluntad, resulta mucho más fácil destacar los proyectos y colaboraciones más potentes de cara a causar una mejor impresión ante futuras marcas patrocinadoras.