Se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con su nuevo cargador del móvil para el coche: cuesta menos de 7 €

Lidl es uno de los establecimientos que más apuesta por la tecnología y acostumbra a sacar chollos cada poco tiempo. Su último producto estrella fue un aire acondicionado. Un éxito que el supermercado quiere repetir con un nuevo cargador del coche por menos de 7 euros, del que se esperan colas kilométricas para hacerse con él.

En concreto, Lidl ha puesto a la venta un nuevo soporte para smartphone con cargador QI (carga inalámbrica) de la firma Tronic que se puede conseguir por tan sólo 6,99 euros en color blanco, tanto en sus establecimientos físicos como en su tienda online.

Un dispositivo que, además, se trata de uno de los productos mejor valorados por los usuarios, quienes le han otorgado una puntuación media de 3,5 estrellas de 5 posibles. "La relación entre calidad y precio es excelente. Funciona como debería y se sujeta firmemente a la rejilla de ventilación", señala uno de los clientes.

En cuanto a las características de este cargador destaca su peso de apenas 0,12 kilogramos, sus medidas de 10 centímetros de largo, 13 cm de ancho y 10 cm de alto; y por estar fabricado en PC + ABS.

Además, también cuenta con una versión de color negro, aunque lamentablemente por el momento no cuenta con existencias, por lo que solamente se puede adquirir en blanco.

Soporte para smartphone con cargador QI de Lidl. Lidl El Androide Libre

El nuevo cargador de Lidl viene con tecnología que optimiza el tiempo de carga y un soporte para smartphone con cargador Qi que es ideal para cargar el móvil en el coche sin tener que conectarlo.

También viene con dos tomas de carga USB tipo A y una toma con tecnología Qualcomm Quick Charge 3.0 para cargar rápidamente de forma inalámbrica a máximo 10 W.

Este dispositivo incluye igualmente un cable USB tipo A a micro-USB y soporte con pinza para fijar a las rejillas de ventilación.

Esta clase de accesorios se ha vuelto imprescindible ante el aumento de los viajes por carretera. El uso constante del GPS y de aplicaciones de música consume rápidamente la batería del teléfono, por lo que disponer de un soporte inteligente con carga continua mejora la seguridad al volante y evita incómodos cables sueltos por el salpicadero.

A pesar de que sus diez vatios de potencia ofrecen una carga inalámbrica estándar y no ultra rápida, la versatilidad de sus conexiones y su precio tan imbatible justifican el interés general generado. Para evitar viajes totalmente innecesarios a los supermercados físicos debido a la alta demanda, se recomienda comprobar la disponibilidad local desde su propia aplicación oficial.