Android Auto cambia para siempre: ya puedes unirte a las videollamadas de Google Meet desde tu coche de forma segura

Android Auto sigue añadiendo novedades para convertirse en el compañero de viaje definitivo. Tras la opción para que cambiar de app sea menos molesto, su última actualización marca un antes y un después para la productividad al volante: unirse a videollamadas de Google Meet.

Según ha adelantado el portal especializado 9to5Google, la compañía de Mountain View ha comenzado el despliegue global de Google Meet en Android Auto, una función que originalmente asomó de forma limitada el pasado mes de abril pero que ahora llega a todos los usuarios de manera definitiva.

Con este movimiento, Google iguala las condiciones respecto a Apple CarPlay —plataforma que ya había recibido esta compatibilidad hace unos meses— y soluciona una de las grandes demandas de aquellos profesionales que necesitan compaginar sus trayectos diarios por carretera con las reuniones de trabajo a primera hora del día.

El funcionamiento de esta nueva herramienta se ha diseñado minuciosamente para evitar que el conductor deba interactuar en exceso con el panel de control del coche.

Al abrir la aplicación de Meet desde la pantalla principal de Android Auto, el sistema muestra de forma directa y limpia un listado con todas las conferencias que el usuario tiene programadas en su calendario personal.

El acceso se realiza mediante un único toque sobre la pantalla, lo que permite unirse de inmediato a la sesión saltándose la habitual pantalla previa de configuración que siempre aparece en ordenadores y teléfonos móviles, agilizando el proceso para no perder la concentración en la vía.

Dado que la seguridad vial es la máxima prioridad en el desarrollo de software para automóviles, esta integración prescinde por completo del flujo de vídeo.

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La cámara del smartphone permanece apagada en todo momento y la pantalla del salpicadero jamás mostrará los rostros de los participantes ni las presentaciones compartidas.

En su lugar, el conductor se encuentra con una interfaz idéntica a la de una llamada telefónica convencional, con botones táctiles de gran tamaño dedicados únicamente a silenciar o activar el micrófono y a colgar o abandonar la reunión con rapidez.

Para reforzar aún más la protección del usuario, el teléfono móvil entra automáticamente en el modo "En movimiento" (On-the-Go) en cuanto se establece la llamada, bloqueando la interfaz habitual del terminal y mostrando solo controles esenciales.

Asimismo, se han impuesto límites estrictos a las capacidades de la aplicación mientras el coche está en marcha, por lo que no es posible crear nuevas llamadas desde el vehículo, sino únicamente unirse a las planificadas.

Las herramientas interactivas más populares de la plataforma, como levantar la mano, participar en encuestas o enviar preguntas en las secciones de debate, quedan totalmente inhabilitadas, por lo que Google aconseja detener el coche en un lugar seguro si es imprescindible usarlas.

Por último, existe una importante restricción técnica que los usuarios corporativos deben tener muy en cuenta antes de emprender su viaje.

Según detalla la página de soporte oficial de Google, Meet en Android Auto no ofrece soporte para las cuentas gestionadas bajo un perfil de trabajo de Android debido a las políticas de aislamiento de datos del sistema.

Si tu empresa utiliza esta segmentación de seguridad, no podrás visualizar las citas programadas ni el historial desde la pantalla del coche, lo que te obligará a iniciar la llamada desde el móvil antes de arrancar para que el audio se transfiera a los altavoces, perdiendo todo el control de la interfaz en el salpicadero.