Leer libros en el ordenador no va a volver a ser lo mismo: Amazon presenta su nueva app de Kindle para Windows

El 2026 está siendo algo ajetreado para la plataforma de libros Kindle. Amazon ha implementado varios cambios, algunos de los cuales no han sido muy bien recibidos como la decisión de abandonar los modelos de Kindle más viejos.

Otra decisión polémica reciente, que ha pasado algo más desapercibida, es el fin de la app de Kindle para Windows, llamada Kindle para PC, cuyo desarrollo ha sido completamente abandonado y dejará de funcionar el próximo 30 de junio.

A partir de esa fecha, no solo no podremos descargar libros de Kindle a nuestro sistema, sino que ni siquiera podremos leer los que hayamos descargado. Evidentemente, eso ha dejado a muchos usuarios furiosos por perder acceso a sus libros desde el ordenador.

La buena noticia es que Amazon no se ha olvidado de estos usuarios, y acaba de lanzar una nueva app de Kindle para Windows, completamente renovada, más moderna y con más funciones que ya estaban disponibles en sus dispositivos y en otros programas.

La nueva app se llama Amazon Kindle: Reading App, y no se podrá descargar directamente de Amazon, sino que tendremos que instalarla desde la Microsoft Store, la tienda de apps que viene preinstalada en Windows.

La nueva app de Kindle ofrece una interfaz completamente rediseñada, con acceso a nuestra biblioteca incluyendo libros, documentos y muestras a través de un menú lateral. Desde aquí también podremos acceder a nuestros cuadernos y colecciones de libros de manera directa.

La nueva app de Kindle para Windows Amazon El Androide Libre

La biblioteca muestra las portadas de los libros que tenemos, y empezar a leer uno es tan fácil como abrirlo; al igual que ocurre en los dispositivos Kindle, el archivo se descarga en segundo plano y podemos leer las primeras páginas mientras tanto.

La nueva app incluye todas las funciones de los Kindle, incluyendo la función para subrayar texto en diferentes colores, la función de diccionario para obtener una definición de cualquier palabra sólo con seleccionarla, y la función de realizar anotaciones sobre párrafos o extractos de texto.

La nueva app de Kindle para Windows Amazon El Androide Libre

Sin embargo, por el momento Amazon no ha confirmado si también implementará las funciones inteligentes que ya se están dejando ver en los dispositivos Kindle, como las que están basadas en inteligencia artificial y permiten preguntar sobre el libro.

Aunque inicialmente parecía que la nueva app iba a ser exclusiva de Windows 11, la buena noticia es que también estará disponible para Windows 10. Los requisitos técnicos solo indican que es necesario un ordenador con Windows 10 en su versión 17763.0 o superior.

Sin embargo, puede que esa sea la única buena noticia. La nueva app de Kindle para Windows aún no se puede descargar en España, aunque eso es porque Amazon ha optado por un lanzamiento progresivo en todo el mundo antes de que el 30 de junio la app vieja deje de funcionar.

Eso significa que ya hay algunos usuarios que han podido instalar y usar la nueva app, y las primeras opiniones no son buenas. Respecto a la app que sustituye, la nueva ocupa más espacio, 750 MB, y requiere de 2 GB de memoria RAM como mínimo (4 GB recomendados) para funcionar; eso es bastante memoria para algo tan simple como un lector de libros, y es evidente que las nuevas funciones y la nueva interfaz son las culpables.

Al menos, algunos usuarios afirman que la nueva app se nota más rápida y que la interfaz es más limpia y agradable de usar, aunque también advierten que faltan algunas funciones.