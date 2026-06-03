Google da una lección al Kindle: su app de libros ahora es inteligente y nos ayuda a seguir leyendo por donde íbamos

El lector de libros electrónicos más popular es, sin duda alguna, el Kindle de Amazon, pero no nos faltan opciones. De hecho, si tenemos un smartphone Android, ya tenemos una multitud de apps de lectura, incluyendo la oficial de Google.

Ahora, Play Books se ha actualizado con motivo del "Android Drop" de junio, que también trae novedades para todo el sistema operativo como el nuevo sistema para detectar llamadas falsas que suplantan a nuestros contactos.

Como era de esperar, Google continúa integrando la inteligencia artificial en todas sus apps, y Play Books no es una excepción. Sin embargo, la compañía ha hecho mucho más que simplemente meter un botón de Gemini para usar el asistente: en vez de eso, lo ha adaptado a la funcionalidad de la app.

La nueva característica se llama "Catch me up", o "Ponme al día", y aparece como un nuevo botón que nos puede resolver un problema muy común entre los lectores: volver a leer un libro que hemos dejado durante un tiempo.

Y es que hay veces que no queremos leer un libro de principio a fin de una tacada. Podemos interesarnos por otro título o simplemente cansarnos y buscar otras cosas que hacer; como la app recuerda la página en la que lo hemos dejado, recuperar la lectura por el mismo punto es sencillo.

El nuevo botón de Google Play Books Google El Androide Libre

Sin embargo, si ha pasado mucho tiempo es muy probable que no nos acordemos de todos los detalles del argumento o de los diversos personajes que aparecen; aquí es donde entra esta nueva funcionalidad.

Al abrir un libro ya iniciado, si alejamos el zoom en cualquier página, aparecerá un nuevo icono con forma de bombilla en la esquina superior derecha que da acceso a una nueva pantalla interactiva.

Desde aquí, la inteligencia artificial analizará el contenido de las páginas que hemos leído hasta ahora y generará un resumen conciso; de esta manera, podemos refrescar la memoria y continuar leyendo por donde estábamos.

El nuevo resumen de IA de Google Play Books Google El Androide Libre

Lo interesante es que este resumen es algo más que una sinopsis genérica del libro, ya que calcula de forma personalizada el punto exacto en el que el usuario detuvo la lectura para crear un resumen a medida.

Eso significa, por supuesto, que este resumen no va a hacer 'spoilers' o revelar giros de guion de cosas que todavía no han pasado en la página en la que estamos.

Además, el asistente se comporta como una especie de compañero de lectura con los llamados "Book Insights".

Podemos seleccionar o subrayar cualquier fragmento de texto y hacer consultas contextuales; de esta manera, la IA nos puede ayudar a comprender las motivaciones de un personaje hasta ese momento u ofrecer un contexto histórico que es posible que no sepamos pero que tiene importancia para comprender la historia.

Estas funciones ya han empezado a implementarse de manera global, aunque como es lo habitual, irán llegando poco a poco a todos los usuarios. El único límite por el momento es que solo está disponible en libros en inglés. Según Google, esta tecnología ya está disponible en miles de obras literarias, incluyendo una gran biblioteca de libros de dominio público.