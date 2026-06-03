Golpe a las IPTV para ver el Mundial de Fútbol gratis: una gran operación termina con 29 detenidos y 169 webs cerradas

Ya queda menos para que inicie la fase de grupos de la edición de 2026 de la Copa Mundial de la FIFA, y evidentemente, todos los aficionados están buscando la manera más barata de ver todos los partidos; y muchos optan por alternativas ilegales.

Sin embargo, estos usuarios se pueden encontrar con que su servicio favorito acaba de ser cerrado, por la segunda fase de la Operación KRATOS que acaba de concluir después de siete meses y en la que se han implicado Europol y las autoridades de 13 países diferentes, incluyendo España.

La operación se ha saldado con la detención de 29 personas, además de la desarticulación de 9 organizaciones criminales, con un despliegue que comenzó en septiembre de 2025 y ha concluido el pasado abril de 2026.

Durante este periodo, las fuerzas de seguridad concentraron sus esfuerzos en atacar el ecosistema tecnológico que sostiene los servicios ilegales de IPTV y las plataformas de streaming pirata.

En esta ocasión, la estrategia no consistió únicamente en cerrar páginas web individuales, sino que la operación fue mucho más allá, desarticulando todo el entramado técnico y financiero que las permitía operar sin ser detectadas.

Y es que este servicio ilegal era más complejo que un simple servidor con listas IPTV, y consistía en una colaboración entre las diversas bandas criminales para esquivar la acción de la justicia, distribuyendo las herramientas en diferentes jurisdicciones.

De esta manera, los grupos organizados utilizaban una infraestructura que separaba las páginas web que ven los usuarios de los servidores que alojaban las señales de vídeo, dificultando su cierre incluso si era obvio que se estaba realizando una transmisión pirata.

Las intervenciones permitieron identificar a 86 sospechosos y llevar a cabo 148 registros domiciliarios, y como resultado, 59 casos han sido remitidos a las autoridades judiciales y se mantienen abiertas 72 investigaciones criminales activas.

Para los usuarios de estos servicios, el golpe se ha notado en el cierre de 169 dominios web, la eliminación de 27,332 direcciones que emitían contenido de manera ilegal, y la localización de 722.961 objetos infractores.

El sector privado, con organizaciones como LaLiga, ha participado en la operación para revelar 4.370 nuevos dominios relacionados con la piratería, 18.331 direcciones IP asociadas con estos servidores y 397.384 direcciones web que deben ser suspendidas o eliminadas.

Europol ha advertido que los actos de estas organizaciones criminales no solo suponen un perjuicio económico para la industria, sino que exponen a los consumidores a amenazas informáticas severas, como la instalación de programas espía, el robo de datos personales y la infección por código malicioso.