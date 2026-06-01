Google quiere que le digas adiós al Amazon Echo: el lanzamiento del Google Home Speaker será este mismo mes

El pasado mes de octubre, Google anunció grandes cambios en Google Home, su plataforma para el hogar inteligente, con la adopción de Gemini como asistente personal con sus capacidades de inteligencia artificial.

Junto con estas novedades de software, la compañía también enseñó el nuevo Google Home Speaker, un altavoz inteligente basado en Gemini que iba a ser capaz de ejecutar las mismas funciones que ya podemos usar en el smartphone.

Sin embargo, desde entonces no se ha sabido nada más. Gemini ha seguido evolucionando con nuevas funciones para el hogar en un modo de acceso de vista previa pública, pero todo lo relacionado con el hardware se ha retrasado de manera indefinida.

Afortunadamente, parece que no tendremos que esperar mucho más. La página web canadiense de la cadena de tiendas Best Buy ha publicado la página del Google Home antes de tiempo por error, revelando todos los detalles, como capturaron en 9to5Google.

Según esta página, el Google Home Speaker será lanzado el próximo 25 de junio, y aunque esa fecha sería para el mercado canadiense, no hay motivos para pensar que no será el mismo día en España y el resto del mercado global.

De hecho, está confirmado que España será uno de los 19 países que recibirán primero el nuevo altavoz de Google, el primero en casi seis años, desde el lanzamiento del Nest Audio en el 2020.

Google Home Speaker Google El Androide Libre

De la misma manera, la tienda ha revelado que el Google Home Speaker tendrá un precio de 99,99 dólares; por lo tanto, podemos esperar un precio superior a los 100 euros cuando llegue a España, como suele ser lo habitual en las conversiones usadas por el sector tecnológico.

Google ofrecerá su nuevo altavoz inteligente en cuatro colores diferentes: negro, blanco, verde claro y un rojo rosáceo. Gracias a su diseño esférico, está completamente rodeado de tela protectora, con una base de plástico con un anillo de luz que indicará que el altavoz está escuchando y procesando nuestra petición. En la base también encontraremos el botón para desactivar el micrófono.

Según las filtraciones, en realidad el Google Home Speaker ya llevaba un tiempo listo para su lanzamiento, y eso explica también que ya haya tiendas con el producto en sus bases de datos, listas para ponerlo a la venta.

Y es que el verdadero motivo detrás de los retrasos no se encuentra en el altavoz en sí, sino en Gemini. No es ningún secreto que la inteligencia artificial no ha conseguido adaptarse correctamente al entorno del hogar, como los propios directivos de Google han confesado.

Ese es el motivo por el que Gemini for Home, la versión para la plataforma domótica, aún se encuentra en fase de vista previa pública, por el que solo está disponible como opción para los usuarios que se apunten y acepten que puede fallar.

Con el lanzamiento de este altavoz, Google pretende hacer la competencia a los Amazon Echo, que en España ya pueden usar Alexa+, la nueva versión del asistente personal que ahora tiene IA.