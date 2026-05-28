Samsung va a cambiar las reglas: el nuevo Galaxy Z Fold 8 Wide se filtra en vídeo y no deja indiferente a nadie

Los plegables de Samsung, como el reciente Galaxy Z Fold 7, son de los mejores del mercado, pero eso pronto puede cambiar con la llegada de rivales como el iPhone Ultra, además de futuras alternativas provenientes de China.

Por eso, Samsung va a golpear primero con una renovación completa de su gama de plegables, incluyendo la llegada de un modelo completamente nuevo que estrenará factor de forma para responder a la demanda de los usuarios.

El nuevo Galaxy Z Fold 8 Wide, que es como se conoce este nuevo dispositivo, tendrá una pantalla exterior más ancha, algo notable teniendo en cuenta que Samsung siempre ha apostado por una pantalla más estrecha para ofrecer una proporción más adecuada en la pantalla interna.

Ahora, un vídeo publicado en X por @SonnyDickson revela hasta qué punto el nuevo modelo se va a diferenciar no solo del resto de plegables de Samsung, sino también de otras alternativas.

El vídeo muestra una unidad 'dummy', es decir, que no es un dispositivo real sino una maqueta, pero es suficiente para hacernos una idea de cómo será en la realidad cuando sea presentado el próximo verano en el Galaxy Unpacked.

First look at the Samsung Fold 8 Wide dummy. The thinness is insane. Literally an S25 Edge thin when folded. pic.twitter.com/M6cAzvowZp — Sonny Dickson (@SonnyDickson) May 28, 2026

Lo que esta maqueta revela es que el Galaxy Z Fold 8 Wide tendrá una pantalla externa muy cuadrada, hasta el punto de que parece que Samsung ha dado un giro de 180 grados respecto a lo que llevaba haciendo hasta ahora.

A cambio, se trata de un dispositivo relativamente pequeño, lo que permite usarlo con una mano cuando permanece cerrado pero que puede echar atrás a los usuarios que prefieran algo más de espacio vertical.

Estas proporciones afectan directamente a la pantalla interior, evidentemente. Cuando está abierto, el Galaxy Z Fold 8 Wide se parece más a una tablet pequeña y no tanto a un móvil plegable, aunque puede que esa sea precisamente la intención.

Y es que este factor de forma puede hacer que este modelo sea más apropiado para multitarea, con varias apps abiertas al mismo tiempo y ocupando un espacio similar, aunque a cambio tendremos que hacer más 'scroll'.

Esta pantalla interna también puede ser mejor para disfrutar de contenido multimedia como películas o videojuegos, que se adaptarán mejor a estas proporciones que son más parecidas a las de un monitor o televisor.

En definitiva, el Galaxy Z Fold 8 Wide no será para todo el mundo, pero lo mismo podemos decir del Galaxy Z Fold 7; además, hay que tener en cuenta que el Galaxy Z Fold 8 'básico' mantendrá unas proporciones similares a sus predecesores. Al diversificar su gama, Samsung pretende apelar a más usuarios que pueden atreverse a dar el salto a los móviles plegables.