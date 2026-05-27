Google acaba de cometer un gran error: uno de sus competidores está ganando usuarios cansados de la IA

Tal y como se esperaba (o se temía), el pasado Google I/O tuvo como gran protagonista a la IA, con toda la conferencia de apertura dedicada en exclusiva a nuevos modelos de Gemini y especialmente, a nuevas funciones de IA integradas en sus servicios.

Aunque el gran avance técnico de la IA de Google es innegable, no lo es menos que estas novedades no han sido igual de bien recibidas por todo el mundo. Entre los internautas empieza a notarse un cierto cansancio por una tecnología que no siempre representa una mejora respecto a lo que ya existe.

En ningún producto es más evidente esto que en la búsqueda de Google, que ha dejado de ser un buscador que muestra los mejores resultados posibles y se ha convertido en una app en la que usar los numerosos servicios de IA de la compañía.

Por el momento, las funciones de IA de Google solo se han activado para los usuarios estadounidenses, y las reacciones no son buenas. La mayoría de las quejas se centran en que ahora Google, simplemente, es peor que antes.

Por ejemplo, muchos usuarios se han dado cuenta de que una de las funciones básicas como el diccionario de términos que lleva años integrado de Google ahora presenta resultados de IA que no tienen nada que ver con lo que el usuario está buscando.

Redes sociales como X (antiguamente conocida como Twitter) se están llenando de ejemplos, como que al buscar la palabra "ignora", la IA responde que "de acuerdo, lo voy a ignorar", en vez de mostrar la definición de la palabra.

De la misma manera, Google ha dejado de mostrar resultados de páginas relevantes que nos pueden ayudar a resolver nuestras dudas, siendo sustituidos por párrafos generados por IA en vez de por expertos o personas que tienen la solución a nuestros problemas.

DuckDuckGo cuenta con una versión que elimina toda la IA El Androide Libre

El impacto de estos cambios se está dejando notar muy rápidamente, con muchos usuarios buscando alternativas que no dependen tanto de la IA para mostrar resultados; DuckDuckGo es una de esas alternativas.

La compañía rival de Google ha anunciado que, en los últimos seis días, las instalaciones de su app han subido un 18,1% de media; el día más fructífero fue el pasado 25 de mayo, en el que la cantidad de instalaciones nuevas creció más de un 30%.

La mayoría de los nuevos usuarios fueron de iOS, donde la app de Google ya ha recibido muchas de las nuevas funciones de IA; de hecho, el mismo 25 de mayo las instalaciones llegaron a subir casi un 70% respecto a lo habitual en el sistema de Apple.

En DuckDuckGo están convencidos de que el motivo por el que tanta gente ha decidido probar su buscador es por el fracaso de la IA de Google. Como prueba, también han compartido el dato de que su buscador sin IA, noai.duckduckgo.com, ha crecido un 22,7% en apenas una semana.

Aunque la versión básica de DuckDuckGo cuenta con funciones de IA (como todas las apps hoy en día), son completamente opcionales, y por defecto el buscador muestra resultados a la manera tradicional.

Además, como hemos dicho cuenta con una versión sin IA que no solo elimina completamente todas las funciones relacionadas con esa tecnología, sino que filtra imágenes generadas por IA.

El CEO de DuckDuckGo, Gabriel Weinberg, critica que "Google está metiendo IA por la fuerza sin manera de evitarlo" y como resultado, "sus resultados se están volviendo peores, no mejores". Está por ver cuál será la respuesta de Google: si recuperará los resultados de siempre en respuesta, o si redoblará su apuesta por la IA.