Spotify cambia para siempre: al fin verificará los pódcast creados por humanos para proteger a los creadores

Spotify continúa lanzando novedades a nivel global. Tras las insignias de verificación para distinguir artistas reales frente al contenido de inteligencia artificial (IA), la empresa al fin verificará los pódcast creados por humanos.

Esta medida responde a una evolución necesaria en un medio que, según indica la propia plataforma, se basa fundamentalmente en la conexión y la química entre los presentadores y sus oyentes.

En un contexto donde la creación de contenido es cada vez más accesible, la compañía busca ofrecer una capa adicional de claridad y seguridad para que los usuarios sepan exactamente a quién están escuchando.

La nueva insignia, denominada "Verificado por Spotify", se presenta como un icono de marca de verificación verde claro que aparecerá tanto en las páginas de los programas como en los resultados de búsqueda.

Este distintivo servirá para autenticar la identidad de creadores, editores y marcas a gran escala, indicando que el perfil ha sido revisado bajo estrictos estándares de confianza.

El despliegue comienza hoy mismo en una selección de programas y se irá ampliando durante los próximos meses de manera global.

Para obtener este reconocimiento, la plataforma no se limitará a la popularidad, sino que exigirá una combinación de factores clave.

La nueva etiqueta de verificación de pódcast de Spotify. Spotify El Androide Libre

Los programas deberán demostrar una actividad sostenida en el tiempo con una participación constante de su audiencia, además de cumplir rigurosamente con las políticas de la plataforma.

Un punto crítico en este proceso será la verificación de la autenticidad de los oyentes, utilizando medidas tecnológicas para descartar cuentas fraudulentas o controladas por bots que puedan inflar artificialmente la relevancia de un pódcast.

La llegada de estas insignias coincide con un endurecimiento de las políticas de Spotify frente a los riesgos que plantea la inteligencia artificial generativa.

Aunque la empresa reconoce que la IA puede potenciar la creatividad y la personalización, también advierte sobre su uso indebido para tergiversar voces.

Por ello, la plataforma ha reafirmado su postura prohibiendo cualquier tipo de suplantación de identidad no autorizada, lo que incluye la eliminación inmediata de contenidos que utilicen la clonación de voz por IA para hacerse pasar por otros creadores sin su permiso expreso.

Estas actualizaciones representan un paso estratégico para blindar el ecosistema de contenidos sonoros en un momento de transformación tecnológica.

Al reforzar los canales de denuncia y establecer sellos de autenticidad claros, Spotify intenta garantizar que los creadores mantengan el control sobre su propiedad intelectual y que los seguidores puedan interactuar con contenido real.