La pantalla táctil del coche cambia para siempre: Android Auto revoluciona las apps de música como Spotify

Durante el Google I/O 2026 se ha confirmado oficialmente algo que ya se había rumoreado: una renovación completa del reproductor multimedia de Android Auto que utilizan todas las apps.

A diferencia de otros sistemas, en Android Auto las apps multimedia están obligadas a usar una interfaz estandarizada y única para todo el sistema; de esta manera, el usuario no tiene que aprender la posición de los botones para cada app y puede usarlas de manera más intuitiva y segura, sin apartar la mirada de la carretera.

Los cambios anunciados esta semana no abandonan este concepto de interfaz única, pero al menos permitirán que los desarrolladores implementen funciones exclusivas y ofrezcan un diseño más único y que encaje mejor con la versión de la app para Android.

Google ha mejorado la modularidad de las diferentes plantillas disponibles, abriendo el acceso a nuevos componentes de la interfaz que pueden ser modificados por los desarrolladores para ofrecer una experiencia propia, incluyendo nuevas secciones, barras de progreso, mini reproductores y más.

Es algo evidente cuando comparamos las nuevas apps de Spotify y YouTube Music para Android Auto, que ahora difieren lo suficiente como para ser reconocibles a simple vista.

Las nuevas apps de Spotify y YouTube Music para Android Auto Google El Androide Libre

La interfaz de Spotify ahora adopta el color verde característico de la marca, y la interfaz de la pantalla de inicio muestra acceso a nuestras listas de reproducción personalizadas, incluidas nuestra lista diaria generada por Spotify, y en la parte superior podemos cambiar a listas de música, pódcast y audiolibros.

En cambio, la pantalla de inicio de YouTube Music opta por ofrecer acceso a nuestros álbumes y listas de manera más directa, mostrando únicamente las carátulas e iconos en vez de los nombres como ocurre en Spotify. De la misma manera, la barra superior de accesos directos es diferente.

Nuevo reproductor de música de Android Auto Google El Androide Libre

La librería de contenido también permite una mayor personalización, con nuevos componentes que permiten a los desarrolladores ofrecer experiencias más expresivas como secciones dedicadas a contenido destacado y nuevas barras de progreso.

El contenido también se podrá mostrar de varias maneras, ya sea con recomendaciones personalizadas o con simples listas. El mini reproductor siempre estará disponible en la parte inferior y se adaptará al espacio disponible en la pantalla en todo momento para que podamos navegar mientras que seguimos escuchando música.

Entre las primeras apps que ya son compatibles con la nueva interfaz se encuentran Spotify, YouTube Music, Amazon Music, Gaana, PocketFM y TuneIn, pero Google ha abierto un programa beta para que más desarrolladores se sumen.

A esto hay que sumar que Google por fin ha abierto las puertas de Android Auto a las apps que reproducen vídeo, aunque con limitaciones para evitar distracciones al volante. Aunque estas apps solo funcionan con el coche aparcado, a cambio podrán acceder a una reproducción de vídeo mejorada a 60 fps y resolución HD para una mejor experiencia.