Elon Musk endurece las reglas: X (Twitter) limita a tan solo 50 publicaciones y 200 respuestas a las cuentas gratuitas

Elon Musk sigue cambiando las normas de X, red social conocida antiguamente como Twitter y una de las más populares en España. Tras reducir los pagos a los creadores de contenido que comparten posts con 'clickbait', ahora la plataforma ha limitado a las cuentas gratuitas a tan solo 50 publicaciones y 200 respuestas.

Según informan desde la propia red social y foros como Reddit, X ha activado nuevos incentivos para impulsar el pago por la verificación, aunque la medida no ha sentado bien entre parte de sus usuarios más veteranos: la plataforma ha reducido de forma discreta el número de publicaciones permitidas a las cuentas sin distintivo azul.

El Centro de Ayuda de X ya recoge el cambio: las cuentas no verificadas quedan limitadas a 50 publicaciones originales y 200 respuestas al día. La cifra supone un recorte drástico frente al tope anterior de 2.400 publicaciones diarias, que aún aparece mencionado en versiones previas de la misma página.

De esta manera, la plataforma notificará a los usuarios cuando alcancen el nuevo límite mediante un mensaje de error.

Aunque la restricción podría enmarcarse en los esfuerzos de X por contener el spam y la actividad de bots —como ya ocurrió con la función "Acerca de esta cuenta", que muestra la localización de los perfiles—, sus detractores advierten de que podría acelerar la fuga de usuarios.

X (Twitter) Shutterstock

Para quienes opten por evitar estas limitaciones, cabe recordar que el acceso pasa por X Premium y que el plan más básico parte de 3 dólares al mes (3,5 euros en España).

Por otro lado, cabe señalar igualmente que X Pro, que anteriormente era TweetDeck, una popular plataforma para monitorizar la red social, ahora es únicamente para las cuentas Premium+ (44,60 euros al mes), es decir, ya no vale tener Premium.

En la etapa de Twitter, muchos usuarios recurrían a TweetDeck como herramienta clave para monitorizar la actividad en la red social. Con la llegada de Elon Musk y la transformación en X, ese servicio pasó a llamarse X Pro y quedó restringido a los suscriptores de pago.

El acceso a esta plataforma se integró dentro de X Premium, junto a otras funciones como la verificación. Sin embargo, la compañía ha vuelto a modificar su estrategia: X Pro pasa a estar incluido exclusivamente en el plan Premium+, dejando fuera a quienes pagaban la suscripción básica.

El cambio se ha aplicado de forma inmediata y sin aviso previo, lo que ha generado malestar entre los usuarios afectados.