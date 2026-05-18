WhatsApp cambiará para siempre: ya prueba la opción de compartir las actualizaciones de estado con amigos cercanos

El logotipo de la aplicación de WhatsApp en la pantalla de un móvil. EFE

WhatsApp, la aplicación de mensajería estrella en España, sigue trabajando en nuevas funciones que llegarán próximamente a todos los usuarios. Tras lanzar el chat incógnito, la herramienta de Meta ya prueba la opción de compartir las actualizaciones de estado con amigos cercanos.

Según informan desde WABetaInfo, WhatsApp está implementando una nueva función que permitirá a los usuarios beta de iOS y Android compartir las actualizaciones de estado con amigos cercanos y audiencias personalizadas.

Una herramienta que está pensada para ayudar a los usuarios a compartir sus actualizaciones de estado de forma específica con sus contactos deseados, dándoles igualmente un mayor control sobre quién puede verlas.

Con esta actualización, la plataforma adopta un sistema muy similar al de las exitosas historias de Instagram.

Al momento de crear un nuevo estado, la interfaz permitirá al usuario alternar de forma intuitiva entre su lista general de contactos y este nuevo círculo más reducido, ajustando la visibilidad en el último segundo según el contenido que vaya a publicar.

Además, la gestión de estos contactos será completamente privada. WhatsApp no enviará ninguna notificación cuando un usuario sea añadido o eliminado de esta lista.

Los cambios en los integrantes tendrán efecto inmediato para futuras publicaciones, pero no alterarán de forma retroactiva la visibilidad de los estados que ya se hayan compartido.

La nueva función de estados de WhatsApp. WABetaInfo El Androide Libre

La gran sorpresa de esta función es que Meta no se ha conformado con una única categoría de "amigos íntimos".

La aplicación ofrecerá soporte para crear múltiples listas personalizadas, otorgando una flexibilidad organizativa sin precedentes. Los usuarios podrán segmentar a su audiencia diseñando, por ejemplo, un grupo de "Familia" para las fotos del fin de semana.

Para que la gestión sea más visual, la herramienta permitirá nombrar cada lista con un nombre y asignarle un emoji (por defecto, la lista de mejores amigos utilizará el icono de una estrella).

Un detalle crucial de cara a la privacidad es que los contactos receptores sí verán el nombre y el emoji de la lista a través de la cual se ha compartido el estado, por lo que será importante elegir estas etiquetas con cuidado y sentido común.

Para diferenciar de un simple vistazo qué contenidos son para todo el mundo y cuáles son privados, WhatsApp ha introducido un nuevo chivato visual. Los estados compartidos a través de estas listas restringidas aparecerán resaltados con un anillo morado, sustituyendo al clásico color verde.

De esta forma, cuando un usuario vea el anillo morado alrededor de la foto de perfil de un contacto, sabrá instantáneamente que forma parte de una audiencia selecta.

Como es lógico, las publicaciones permanecerán estrictamente invisibles para cualquier persona que no haya sido incluida en el grupo, garantizando un entorno seguro para los contenidos más personales.

Por el momento, esta función de privacidad se encuentra en fase de pruebas. Está disponible únicamente para un número limitado de testers que hayan instalado las últimas versiones beta de WhatsApp (la versión 2.26.5.13 en Android a través de Google Play, y su equivalente en iOS mediante TestFlight).

No obstante, el desarrollo está muy avanzado y se espera que Meta inicie el despliegue global oficial en las próximas semanas.