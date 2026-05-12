Ya es oficial: el nuevo Android Auto llega al coche con un diseño personalizado, widgets, vídeos y el nuevo Gemini

Presente ya en 250 millones de coches, Android Auto se ha convertido en un auténtico imprescindible para aprovechar las pantallas táctiles de los coches, hasta el punto de que muchos conductores lo prefieren a los sistemas de los fabricantes que vienen preinstalados.

Ahora, Google ha anunciado la nueva evolución de Android Auto, y puede quitarnos todas las dudas que teníamos sobre esta plataforma con la llegada de novedades muy esperadas y más de una sorpresa.

Para empezar, el nuevo Android Auto sigue los pasos de Android con la adopción de Material 3 Expressive, la guía de diseño de Google que moderniza el aspecto del sistema, las apps y los menús para que sean más parecidos a los que usamos en el smartphone.

Al igual que en el móvil, el uso de Material 3 Expressive se nota en el uso de elementos redondeados en la interfaz, además de en la mayor personalización que ahora es posible, con los mismos colores, fuentes, animaciones y fondos de pantalla que tenemos en el móvil.

Android Auto se puede adaptar a todo tipo de pantallas de coche Google El Androide Libre

La nueva interfaz de Android Auto es capaz de adaptarse a todo tipo de pantallas, ya sean las típicas rectangulares u otras formas más únicas que vemos en el mercado, como la pantalla redonda de los nuevos Mini.

Otro aspecto de la personalización que ganará mucho peso son los widgets, que nos ofrecerán acceso a funciones de las apps en la pantalla de inicio de Android Auto sin necesidad de abrirlas a pantalla completa.

Widgets en Android Auto Google El Androide Libre

Por ejemplo, podemos añadir un atajo a nuestros contactos favoritos para hacer una llamada con un toque, poner un widget conectado a nuestra puerta de garaje para abrirla fácilmente o comprobar el estado de la meteorología de un vistazo.

Google afirma que en el centro de esta experiencia se encuentra la nueva Navegación Inmersiva de Google Maps, la mayor actualización que ha recibido la app en una década y que fue anunciada oficialmente hace unos meses.

La nueva vista de navegación está basada en un mapa en 3D que muestra elementos como edificios, puentes y terreno, y que nos ayudará a situarnos fijándonos en lo que tenemos a nuestro alrededor (por ejemplo, si hemos pasado el puente).

El mapa es mucho más detallado e incluye elementos críticos como los carriles, los semáforos y las señales de Stop para ayudarnos en situaciones complicadas en las que sea fácil equivocarnos.

Vídeos y música en Android Auto

Una vez que hayamos llegado a nuestro destino, podemos entretenernos un rato con la otra gran novedad de Android Auto: las apps de vídeo llegan de manera oficial y en alta definición.

Por primera vez en Android Auto, podremos ver vídeos de apps como YouTube en calidad Full HD y a 60 fps, aunque debido a las limitaciones técnicas, esta calidad estará disponible únicamente en algunos modelos de coche de marcas como BMW, Ford, Genesis, Hyundai, Kia, Mahindra, Mercedes-Benz, Renault, Skoda, Tata y Volvo.

Reproducción de vídeo en Full HD en Android Auto Google El Androide Libre

Solo podemos ver vídeos cuando estemos aparcados, pero si empezamos a conducir, la reproducción no parará, sino que se convertirá en un audio de fondo, algo ideal para escuchar podcasts de vídeo.

La experiencia musical también cambia para siempre, con un nuevo reproductor para apps como Spotify y YouTube Music que las hace más fáciles de usar en el coche.

Además, Android Auto recibe soporte de Dolby Atmos para apps y coches soportados, para obtener sonido espacial y envolvente con una calidad inaudita.

Gemini Intelligence en Android Auto

Al igual que se ha anunciado para Android, el nuevo Gemini Intelligence también estará disponible en Android Auto en la segunda mitad del año. La IA de Google ahora entiende el contexto, anticipa nuestras necesidades y hace cosas por nosotros.

Por ejemplo, si un amigo nos envía un mensaje preguntando por una dirección, Magic Cue entenderá el contexto, encontrará la respuesta buscando en nuestros mensajes de texto, Gmail o Calendar, y nos permitirá enviar la respuesta con solo dar un toque y sin tener que responder nosotros mismos.

Gemini Intelligence en Android Auto Google El Androide Libre

También será posible usar apps con Gemini Intelligence en Android Auto, como por ejemplo, para hacer un pedido para llevar con DoorDash mientras que estamos conduciendo a la localización.

Además de Android Auto, estas novedades también llegarán a Android Automotive con Google, el sistema que algunos fabricantes ya instalan en sus coches por defecto, pero con algunas ventajas adicionales.

Por ejemplo, además de las apps de vídeo, los coches con Google también podrán usar apps de videoconferencia como Zoom para hacer llamadas y reuniones directamente en el vehículo.

Gemini Intelligence podrá responder preguntas sobre nuestro coche particular Google El Androide Libre

De la misma manera, Gemini estará potenciado porque será capaz de responder preguntas sobre nuestro coche, como mostrar el significado de las luces que salen en el cuadro de instrumentos o indicarnos si tenemos espacio suficiente para un paquete en nuestro maletero.

Por último, Google Maps será mejor en los coches con Google, gracias a la implementación de la guía de carril, que analiza la carretera con la cámara del coche y sabrá en qué carril estamos para mostrarnos indicaciones más precisas.