Los nuevos Kindle por fin llegan a España y vienen con el modelo que puede convencerte de seguir con Amazon

El 2026 no está siendo bueno para la plataforma Kindle de Amazon, con varias polémicas como una actualización de sistema especialmente mala o la decisión de abandonar el soporte de los Kindle viejos.

Pero si estabas pensando en abandonar la plataforma de Amazon por estos problemas, ahora la compañía acaba de darnos un motivo de peso para continuar apostando por ella, con el lanzamiento de los nuevos Kindle Scribe en España.

Hablamos de los modelos que fueron lanzados en EEUU el año pasado, y que finalmente estarán disponibles en el mercado español a partir del 10 de junio, aunque ya se pueden reservar desde la tienda de Amazon.

En concreto, ya podemos reservar el Kindle Scribe sin luz frontal por 449,99 euros, el Kindle Scribe con luz por 519,99 euros en su versión de 32 GB y por 569,99 euros en su versión de 64 GB, y el Kindle Scribe Colorsoft por 649,99 euros.

La nueva generación de los Kindle Scribe llega como un auténtico salto respecto a la anterior, hasta el punto de que ya no se pueden considerar simplemente como 'lectores de libros electrónicos', porque ahora son 'herramientas de productividad'.

Kindle Scribe 2026 Amazon El Androide Libre

Amazon presenta los nuevos Scribe como dispositivos reinventados para el trabajo y el estudio, como demuestra el hecho de que todos los modelos vienen con un lápiz táctil premium que se acopla magnéticamente al dispositivo.

La experiencia es, por lo tanto, muy diferente a la de un Kindle convencional, con una nueva pantalla de inicio con Notas rápidas para apuntar las ideas que se nos ocurran en cada momento, y con integración con OneNote para exportar las notas como texto o imágenes.

La idea es que usemos el Scribe como un potente cuaderno con IA integrada para tomar notas y trabajar con documentos, con un espacio de trabajo para tener documentos, cuadernos y libros organizados en una sola carpeta.

Como prueba de ello, la mayoría de sus funciones está centrada en la productividad, como la conexión con Google Drive y Microsoft OneDrive para acceder a nuestros documentos fácilmente y exportar archivos PDF anotados.

Con la búsqueda de IA integrada en todos los cuadernos, podremos obtener resúmenes de nuestros documentos y realizar preguntas de seguimiento.

Kindle Scribe Colorsoft 2026 Amazon El Androide Libre

Para tomar notas y dibujos, contamos con 10 colores de bolígrafo, 5 colores de subrayador y una nueva herramienta de sombreado para ilustrar. Y eso nos lleva a la otra gran novedad de la gama, la pantalla a color.

El nuevo Kindle Scribe Colorsoft es el primero de la gama con pantalla de tinta electrónica a color como la estrenada en el Kindle Colorsoft. A diferencia de una pantalla LCD u OLED usada en tablets, este panel no emite luz y no daña la vista incluso en situaciones de baja luminosidad.

Amazon afirma que ha desarrollado un nuevo motor de renderizado que mejora el color respecto a otras pantallas de tinta electrónica y permite que la escritura sea rápida, fluida y natural.

Por lo demás, los Kindle Scribe traen importantes novedades de hardware, con un nuevo diseño ultra fino de 5,4 mm de grosor y un peso de 400 gramos con una pantalla de 11 pulgadas.

Y gracias al nuevo procesador de cuatro núcleos, este dispositivo es un 40% más rápido para escribir y pasar de página respecto a la pasada generación.