OnePlus hace lo que parecía imposible: su nuevo móvil va a recibir menos actualizaciones de Android que el viejo

A estas alturas no es ningún misterio que el futuro de OnePlus está en serias dudas, especialmente en España. La marca lleva meses sin dar señales de vida, y a eso hay que sumar la fusión entre realme y OnePlus en China cuyos efectos en el mercado global aún no están claros.

Ahora, tenemos un nuevo indicador de que el fin de OnePlus puede estar más cerca, e irónicamente llega con el lanzamiento de un nuevo producto, el nuevo OnePlus Nord CE 6, en India y otros mercados asiáticos.

Para empezar, eso ya debería ser motivo de sospecha, ya que por el momento OnePlus no ha anunciado el lanzamiento de este dispositivo en España, pese a que el modelo anterior, el Nord CE 5, llegó de la mano del Nord 5 en julio del año pasado.

Pero si hay un aspecto del nuevo Nord CE 6 que ha activado todas las alarmas es su soporte; o mejor dicho, la falta de soporte que tendrá en apenas un par de años y que es incluso peor que el que tiene ahora su predecesor.

Y es que OnePlus solo ha prometido la adopción de dos actualizaciones de sistema de Android; eso significa que la última versión que recibirá es Android 18, que será lanzado el año que viene (aunque probablemente tardará un poco más en llegar a la capa OxygenOS de OnePlus).

Eso ya es bastante malo en comparación con lo que otros fabricantes están prometiendo, pero es incluso peor si lo comparamos con otros productos de la propia OnePlus, como por ejemplo, el predecesor de este móvil.

Y es que, por sorprendente que parezca, el OnePlus Nord CE 5 del año pasado recibirá más actualizaciones de Android que el Nord CE 6 lanzado ahora, y ya que llegará hasta Android 19 según la promesa inicial de la compañía.

En otras palabras, OnePlus no solo no ha mejorado su política de soporte, sino que la ha empeorado, algo que no da mucha confianza de que la compañía vaya a existir dentro de un par de años.

OnePlus Nord CE 6 OnePlus El Androide Libre

De hecho, la campaña de marketing del OnePlus Nord CE 6 se asegura de evitar promesas de largo plazo que podría no cumplir, tal vez en un intento de evitar demandas masivas de los consumidores.

Por ejemplo, la compañía solo promete que OxygenOS ofrecerá una "experiencia rápida y suave durante 6 años", pero eso no quiere decir que el dispositivo vaya a recibir 6 años de actualizaciones, solo que seguirá funcionando bien en ese periodo.

En definitiva, estas son pistas de que OnePlus podría estar preparando el cierre de puertas definitivo, manteniendo una plantilla mínima en los dos próximos años para cumplir con los compromisos legales que tiene.

Lo más frustrante es que, aparte del problema de las actualizaciones, el OnePlus Nord CE 6 tiene pinta de ser un móvil muy recomendable, con características que lo hacen destacar como la inmensa batería de 8.000 mAh.

También destaca la pantalla de 6,78 pulgadas con resolución 1.5K y una frecuencia de refresco de 144 Hz que suele ser más común en móviles gaming, además de un procesador Snapdragon 7s Gen 4. Todo eso, con un precio de 22.999 rupias, aproximadamente 210 euros, lo que lo hace muy competitivo en su rango de precios. Siempre y cuando aceptemos que no vamos a recibir muchas actualizaciones de Android, claro.