El nuevo reloj de Realme es una locura: GPS independiente, llamadas Bluetooth y más por menos de 50 euros

El mercado de los relojes inteligentes, o smartwatches, se ha vuelto muy competitivo de repente, con nuevos lanzamientos que aprovechan las últimas tecnologías y componentes, a lo que hay que sumar una bajada de costes generalizada.

Realme acaba de demostrar que esto es algo más que una simple tendencia con el anuncio oficial del realme Watch 5 en España. Este reloj inteligente llega al mercado con el objetivo de combinar una autonomía superior a la media con herramientas de geolocalización que tradicionalmente se encuentran en gamas de precio más elevadas.

La marca busca consolidar su presencia en el ecosistema de accesorios ofreciendo un terminal versátil tanto para el uso urbano como para la práctica deportiva intensa.

En lo que respecta al diseño del dispositivo, está protagonizado por una pantalla AMOLED de 1,97 pulgadas. Este panel alcanza una resolución de 390x450 píxeles y ofrece un brillo máximo de 600 nits, una cifra suficiente para que la información sea legible incluso bajo la luz directa del sol.

La construcción del reloj apuesta por la resistencia con acabados metálicos y su apuesta por ofrecer una experiencia práctica se demuestra con una corona funcional que facilita la navegación por los menús.

Realme Watch 5 realme El Androide Libre

Su resistencia está avalada por la certificación IP68, lo que garantiza protección contra el polvo y el agua en situaciones cotidianas o durante el ejercicio.

Uno de los puntos clave de este modelo respecto a otros relojes baratos se encuentra en la inclusión de un GPS independiente compatible con cinco sistemas globales de navegación (GNSS).

Esto es llamativo porque permite a los usuarios registrar rutas de carrera o senderismo sin necesidad de llevar el smartphone encima. El reloj cuenta con una brújula integrada y capacidad para monitorizar 108 disciplinas deportivas diferentes.

Realme Watch 5 realme El Androide Libre

Además, puede almacenar hasta 50 registros de actividad de forma local antes de sincronizarlos con la nube a través de la aplicación realme Link en el móvil.

En el ámbito de la salud, el realme Watch 5 incorpora sensores para medir la frecuencia cardíaca, el nivel de oxígeno en sangre (SpO2), el estrés y la calidad del sueño.

El análisis del descanso es especialmente completo, ya que registra las fases de sueño ligero y profundo, además de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. El sistema también es capaz de identificar automáticamente cuatro tipos de actividad física y permite integrar los datos con plataformas externas como Apple Health.

Una de las debilidades de los relojes inteligentes se encuentra en su autonomía. El Watch 5 cuenta con una batería de 460 mAh que promete hasta 16 días de autonomía en un uso estándar. Si se activa el modo inteligente de iluminación, esta duración puede extenderse hasta los 20 días.

Otra característica estrella del reloj se encuentra en la posibilidad de realizar llamadas vía Bluetooth en alta definición, además de la inclusión de NFC para tarjetas. Por último, cuenta con una función de 'walkman' como un intercomunicador de comunicación directa entre usuarios sin necesidad de móvil.

Para la personalización, la marca ha incluido más de 300 esferas divididas en categorías que van desde diseños mecánicos hasta digitales.

El realme Watch 5 ya se puede adquirir en los principales establecimientos comerciales de España. El dispositivo se ha lanzado con un precio de 49,90 euros, posicionándose como una de las opciones más competitivas dentro de su segmento por debajo de los 50 euros.