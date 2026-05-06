Ya es oficial: OpenAI lanza GPT-5.5 Instant, el nuevo modelo predeterminado de ChatGPT que es más inteligente y preciso
La compañía de Sam Altman ha asegurado que su nuevo modelo "es una gran mejora, que te ofrece respuestas más inteligentes, claras y personalizadas".
OpenAI está manteniendo un ritmo alto de anuncios y novedades. Tras Images 2.0, que permite crear imágenes ultrarrealistas, y su inteligencia artificial (IA) para tareas complejas, la firma ha anunciado GPT-5.5 Instant, un nuevo modelo predeterminado que es más inteligente y preciso.
A través de un comunicado, OpenAI ha presentado GPT-5.5 Instant, su nuevo modelo por defecto de su chatbot ChatGPT que es más "inteligente y preciso" y que ofrece respuestas más personalizadas y que se adaptan más a las preguntas del usuario.
GPT-5.5 Instant es la nueva variante de GPT-5.5 e incorpora mejoras tanto en razonamiento visual como en matemáticas y ciencias, lo que le permite ser "más inteligente y capaz de realizar tareas cotidianas", según la firma liderada por Sam Altman.
La compañía también ha señalado que GPT-5.5 Instant es capaz de ofrecer respuestas "más concisas y directas", es decir, que se ciñen mejor a las preguntas de los usuarios, con menos "verborrea", haciendo que sean más útiles.
Este nuevo modelo predeterminado de ChatGPT también mejora la interacción, adaptando el tono al usuario y su búsqueda, aunque lo que realmente supone un importante avance es el contexto.
GPT-5.5 Instant is starting to roll out in ChatGPT.— OpenAI (@OpenAI) May 5, 2026
It’s a big upgrade, giving you smarter, clearer, and more personalized answers in a warmer, more natural tone.
And it's also more concise, which we heard you wanted. We think you'll love chatting with it.
OpenAI ha explicado que GPT-5.5 Instant es capaz de usar el contexto de los chats, archivos y Gmail anteriores (siempre que el usuario haya dado acceso) para hacer que las respuestas sean más personalizadas.
"Esto es especialmente útil para obtener sugerencias y planes personalizados, o para retomar el trabajo donde el usuario lo dejó", ha afirmado la empresa
Cabe señalar que GPT-5.5 Instant ya ha reemplazado a GPT-5.3 Instant como el modelo predeterminado de ChatGPT para todos los usuarios.
En cuanto a su fiabilidad técnica, los análisis internos de OpenAI destacan una mejora sustancial en la veracidad de las respuestas. GPT-5.5 Instant ha logrado reducir en un 52,5 % las "alucinaciones" o afirmaciones falsas en temas de alta complejidad como medicina, derecho y finanzas en comparación con su predecesor.
Además, el modelo ha demostrado una disminución del 37,3 % en las afirmaciones inexactas dentro de conversaciones especialmente difíciles que habían sido señaladas previamente por los usuarios por contener errores factuales.
Esta mayor precisión se extiende también a su capacidad para decidir de manera más inteligente cuándo es necesario recurrir a la búsqueda web para ofrecer una respuesta realmente útil y actualizada.
En términos cuantitativos, el modelo utiliza un 30,2 % menos de palabras y un 29,2 % menos de líneas, eliminando la verborrea innecesaria y el exceso de formato sin perder la esencia de la información.
El sistema ahora evita elementos que saturaban la interacción, como el uso de emojis gratuitos o preguntas de seguimiento que no aportan valor, manteniendo un tono conversacional natural y profesional.