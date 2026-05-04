La bestia de Xiaomi es real: El Xiaomi YU7 GT de más de 1.000 CV se ha presentado con unas prestaciones de infarto

En España el mercado automovilístico espera con ganas el aterrizaje de los coches de Xiaomi. Se espera para 2027, aunque aún no sabemos qué modelos llegarán primero.

Lo lógico es que lo hagan las versiones más potentes y costosas, y ahí es donde encaja el nuevo modelo anunciado por la empresa en el evento de coches más grande del mundo, el Auto Show de Pekín que se ha celebrado hace unos días.

El nuevo modelo se denomina Xiaomi YU7 GT, del que teníamos algunas noticias en marzo, y representa el tope de gama de la serie SUV de la empresa. Su diseño exterior destaca por sus líneas aerodinámicas que optimizan el flujo de aire a altas velocidades.

La longitud total del automóvil alcanza los 5 metros y su anchura llega a los 2 metros exactos. Estas dimensiones le otorgan una presencia imponente sobre la carretera y una habitabilidad interior excepcional para sus ocupantes.

La distancia entre ejes es de 3 metros completos para garantizar una estabilidad superior en todo momento. El peso en vacío de este vehículo se sitúa en los 2.460 kilogramos.

Este modelo incorpora un sistema de propulsión eléctrica compuesto por dos motores que entregan una potencia combinada muy alta. El motor situado en el eje delantero genera 390 CV.

Por su parte, el motor instalado en el eje trasero aporta 612 CV adicionales de empuje. La cifra total de potencia conjunta alcanza los 1.003 CV listos para ser desplegados.

Gracias a este empuje el vehículo es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 300 km/h. Esta cifra lo posiciona al mismo nivel que muchos de los superdeportivos de gasolina actuales.

Para detener semejante masa a altas velocidades los ingenieros han instalado un sistema de frenos de material carbocerámico. El chasis ha sido puesto a punto de manera exhaustiva en el exigente trazado alemán de Nürburgring. Allí se han calibrado la suspensión neumática y el control activo de la carrocería para mejorar el dinamismo.

Datos del Xiaomi YU7 GT El Androide Libre

La autonomía es otro de los puntos fuertes de este todoterreno deportivo de última generación. El paquete de baterías de 102 kWh de capacidad permite recorrer distancias muy considerables. Como siempre, la autonomía real depende del tipo de uso.

Según los datos homologados, el modelo puede cubrir hasta 705 km con una sola carga completa. Este rango de uso disminuye de forma lógica si el conductor exprime las capacidades dinámicas del motor.

El exterior del coche presenta un paquete aerodinámico agresivo con un difusor trasero muy marcado. El alerón trasero de tipo cola de pato recuerda al estilo utilizado anteriormente en la berlina de la marca.

Las manijas de las puertas están completamente enrasadas en la carrocería para disminuir la resistencia al viento. Los retrovisores también han sido rediseñados con formas estilizadas para desviar el aire de manera eficiente.

La tracción integral inteligente gestiona el par motor de forma individual en cada una de las ruedas traseras. Esta vectorización de par permite trazar las curvas con una precisión quirúrgica en circuitos y carreteras viradas.

Las llantas de 21 pulgadas montan neumáticos de generosas dimensiones con un ancho de 295 milímetros. Este calzado asegura un agarre óptimo sobre cualquier tipo de asfalto seco o mojado.

El habitáculo cuenta con los últimos avances en conectividad y sistemas de asistencia a la conducción segura. El sistema operativo de la marca integra perfectamente los dispositivos móviles del conductor con la gran pantalla central.

Los materiales empleados en el interior del vehículo combinan el lujo con una clara orientación hacia la deportividad. Los asientos ofrecen una sujeción lateral excelente para cuando se circula a ritmos elevados en zonas de curvas.

Xiaomi Y7 GT El Androide Libre

Algunos analistas consideran que este modelo posiciona a la empresa china como un rival directo para las marcas europeas de lujo. El precio estimado para este vehículo de altas prestaciones sorprenderá a muchos compradores potenciales.

La seguridad ha sido un pilar fundamental durante todo el proceso de diseño de la estructura del automóvil. Se han utilizado aceros de ultra alta resistencia combinados con elementos de aluminio para disipar la energía de cualquier impacto.

El sistema de climatización inteligente adapta la temperatura interior de forma automática analizando los datos de los sensores externos. Esto garantiza un confort óptimo para todos los pasajeros sin importar las condiciones climáticas del exterior.

La iluminación ambiental del habitáculo se puede personalizar mediante una amplia gama de colores disponibles en el menú. Los pasajeros disfrutan de una atmósfera relajante y moderna durante los trayectos nocturnos por carretera.

El maletero ofrece un volumen de carga muy generoso que permite transportar el equipaje de toda la familia cómodamente. Además, existe un espacio de almacenamiento adicional bajo el capó delantero para objetos más pequeños.

Los sistemas de carga rápida permiten recuperar un porcentaje muy elevado de la autonomía en solo unos minutos. Esta característica facilita enormemente los viajes de larga distancia sin esperas prolongadas en las estaciones de servicio.

Los técnicos han prestado especial atención al aislamiento acústico del habitáculo para reducir los ruidos de rodadura. El silencio de marcha es excepcional incluso cuando se circula a velocidades elevadas por autopista.

El diseño de las ópticas delanteras mantiene la identidad visual característica de los productos previos de la firma. Los faros con tecnología matricial adaptativa iluminan la vía de forma precisa sin deslumbrar a otros conductores.

Ante la pregunta de por qué este modelo no se apellida Ultra, como el buque insignia de los SU7, la empresa respondió que "a diferencia del SU7 Ultra, este no es un coche de carreras que persigue el rendimiento extremo, sino un GT que equilibra el alto rendimiento, la comodidad de lujo y la larga duración de la batería."

Por último, la marca ha establecido acuerdos estratégicos para expandir su red de cargadores rápidos por las principales rutas de transporte. Esto asegura que los usuarios puedan planificar sus trayectos con total tranquilidad y confianza.