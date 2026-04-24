Instagram lanza Instants en España: su app para compartir fotos que desaparecen y que rivaliza con Snapchat

El logo de Instants, la nueva app de Instagram. Instants El Androide Libre

Tras permitir editar los comentarios después de publicarlos y ver las Stories de manera secreta, Instagram acaba de dar un giro radical en España con Instants, su app para compartir fotos que desaparecen, que busca recuperar el terreno perdido frente a aplicaciones como Snapchat o BeReal.

Meta ha iniciado el despliegue de Instants, una nueva aplicación independiente que ya se puede encontrar en la Play Store de España e Italia.

Se trata de una nueva herramienta que busca por volver a las raíces de la fotografía espontánea, eliminando todas las capas de edición y perfeccionismo que han dominado Instagram durante la última década.

El funcionamiento de Instants es una declaración de intenciones contra la estética artificial de los influencers. Al abrir la aplicación, el usuario se encuentra directamente con la cámara y un único botón para disparar.

Lo que hace que esta propuesta sea diferente es su rigidez: la app no permite aplicar filtros, no tiene herramientas de retoque avanzado y, lo más importante, bloquea por completo el acceso a la galería del teléfono.

Instants, la nueva app de Instagram. Instants El Androide Libre

Esto significa que todo lo que se comparte en Instants tiene que estar ocurriendo en ese preciso momento, obligando al usuario a mostrar la realidad tal cual es, sin posibilidad de planificar el contenido o rescatar fotos antiguas.

Cabe señalar que las imágenes enviadas a través de este nuevo servicio son efímeras por partida doble. Siguiendo la estela de los mensajes temporales, las fotos compartidas solo pueden ser visualizadas una vez por los destinatarios antes de quedar bloqueadas.

Además, si el contenido no se visualiza, desaparece automáticamente de la red a las 24 horas de su publicación.

Para facilitar la adopción del servicio, Instagram ha integrado sus listas de Mejores Amigos y seguidores mutuos, de modo que no es necesario crear una nueva red de contactos desde cero, sino que se aprovecha el ecosistema social que el usuario ya tiene construido.

Esta decisión de Meta responde a una necesidad crítica de reconectar con el público más joven. Con el tiempo, Instagram se ha convertido en un entorno saturado de anuncios, contenido profesional y algoritmos que priorizan el vídeo sobre la fotografía.

Con Instants, la compañía busca crear un espacio seguro y privado donde la presión por obtener "me gusta" desaparezca.

Al eliminar las métricas públicas y las opciones de edición, la app se transforma en un canal de comunicación directo, diseñado exclusivamente para el intercambio de momentos cotidianos entre círculos de confianza.

Actualmente, el proyecto se encuentra en una fase de pruebas híbrida. Mientras que en España ya podemos descargar la aplicación independiente para Android, la compañía también está probando versiones integradas dentro de la propia interfaz de Instagram para ver cuál es la reacción de la comunidad.