OpenAI da un golpe en la mesa: lanza ChatGPT Images 2.0 que permite a la IA crear imágenes ultrarrealistas y sofisticadas

OpenAI, que recientemente lanzó GPT-5.4-Cyber, su último modelo de inteligencia artificial (IA) especializado en ciberseguridad defensiva, acaba de dar un golpe en la mesa con su última novedad: ha presentado ChatGPT Images 2.0 que permite a la IA crear imágenes ultrarrealistas.

La compañía liderada por Sam Altman ha lanzado la última versión de su generador de imágenes con inteligencia artificial, que incorpora importantes capacidades de procesamiento, pudiendo buscar en la web para crear múltiples imágenes a partir de una sola instrucción.

A través de un comunicado oficial, OpenAI ha afirmado que ChatGPT Images 2.0 ahora es totalmente capaz de crear imágenes ultrarrealistas y más sofisticadas, con grandes mejoras en su capacidad para seguir instrucciones, conservar los detalles que el usuario elija y generar texto.

Esta herramienta está impulsada por el nuevo modelo GPT Image 2 de OpenAI e incorpora capacidades de razonamiento inéditas para los usuarios de ChatGPT Plus, Pro, Business y Enterprise.

Cuando se activa un modelo de razonamiento, el generador de imágenes del chatbot es capaz de buscar información en internet, elaborar explicaciones visuales a partir de los archivos que el usuario cargue y examinar la composición de la imagen antes de proceder a crearla.

Made with ChatGPT Images 2.0 pic.twitter.com/qaahxpJ6hK — OpenAI (@OpenAI) April 21, 2026

La función de pensamiento de ChatGPT Images 2.0 permite generar hasta ocho imágenes simultáneas manteniendo una coherencia visual entre personajes, objetos y estilos a lo largo de todas las escenas.

Según OpenAI, esta capacidad abre la puerta a casos de uso como la creación de páginas de manga, colecciones de gráficos para redes sociales o la planificación visual de cada estancia de un hogar.

Cualquier usuario de ChatGPT puede beneficiarse ya de las mejoras que incorpora ChatGPT Images 2.0, entre las que destaca una mayor fidelidad a las características visuales de las fotografías, así como un mejor rendimiento con estilos como pixel art, manga o planos cinematográficos.

La herramienta ahora es capaz de producir imágenes con resolución de hasta 2K y admite un abanico más amplio de proporciones, desde formatos ultrapanorámicos como el 3:1 hasta verticales extremos como el 1:3, ha asegurado el gigante tecnológico.

A esto se suma una notable mejora en la representación de texto, no solo en inglés y otras lenguas de alfabeto latino, sino también en idiomas como japonés, coreano, chino, hindi y bengalí, según ha confirmado la propia OpenAI.