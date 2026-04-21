Google Fotos cambia para siempre con su última función: ya está implementando sus herramientas de retoque facial

Google Fotos, la aplicación de referencia para gestionar las fotos en Android, acaba de incorporar una de sus novedades más esperadas: ya está implementando sus herramientas de retoque facial, que llegan tras los cambios en la búsqueda.

Google ha optado por un enfoque llamativo para presentar su nueva función de edición fotográfica. Al introducir sus herramientas de retoque facial, la compañía sostiene que las imágenes deberían "reflejar cómo te sientes en ese instante".

Según detalla la propia compañía en su blog oficial, las herramientas permiten realizar ajustes discretos en el rostro, desde suavizar la piel y eliminar imperfecciones hasta resaltar la mirada o blanquear los dientes.

El funcionamiento es sencillo: basta con seleccionar una cara dentro de la imagen y elegir entre distintos parámetros como suavizado, corrección de ojeras, mejora del iris o ajustes en labios, cejas y dientes, modulando además la intensidad del efecto.

No se trata de una novedad inesperada. Ya en octubre habían aparecido indicios en el código de la aplicación que apuntaban a la llegada de este sistema de retoque, con referencias explícitas a acné, manchas o blanqueamiento dental.

La nueva función de retoque de Google Fotos. Google Omicrono

Meses después, en diciembre, la función pudo activarse de forma anticipada, dejando ver una interfaz con controles específicos para distintas zonas del rostro, lo que adelantaba la experiencia que ahora comienza a desplegarse de forma oficial.

Google ha confirmado que la función se está distribuyendo progresivamente a nivel global en dispositivos Android con al menos 4 GB de memoria RAM y sistema Android 9 o superior.

Bautizada oficialmente en el sistema como "Touch Up" (o Retoque), esta nueva característica se aloja dentro de la pestaña de "Acciones" del editor de la aplicación.

Para garantizar un procesamiento rápido y fluido, la herramienta requiere la descarga de un pequeño paquete de modelos de aprendizaje automático de aproximadamente 16 MB la primera vez que se activa.

Este enfoque técnico permite que gran parte del análisis impulsado por inteligencia artificial (IA) ocurra de forma local en el dispositivo, asegurando una mayor privacidad y velocidad al aplicar los cambios visuales.

Uno de los avances más destacados de este sistema es su sofisticado comportamiento frente a las fotografías grupales.

A diferencia de los filtros genéricos que aplican un "lavado de cara" uniforme a toda la imagen, la inteligencia artificial de Google Fotos es capaz de identificar y aislar hasta seis rostros distintos en una misma captura.

De este modo, se puede seleccionar a cada individuo por separado y aplicar ajustes totalmente personalizados —como atenuar las ojeras de una persona o redefinir las cejas de otra— sin que los efectos alteren de forma indeseada al resto de los acompañantes.