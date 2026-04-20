Ya es oficial: WhatsApp Plus llega a Europa, y este es el precio en euros y las ventajas de la nueva suscripción

WhatsApp va a cambiar para siempre, y si es a mejor o a peor es algo que está por ver. El lanzamiento de WhatsApp Plus en España ya es inminente, después de que los primeros usuarios europeos se hayan encontrado con la opción de comprar la nueva suscripción.

En efecto, el WhatsApp de pago es real, y no se trata de una estafa ni de un intento de engañar a miles de personas para que instalen una app falsa; es una suscripción oficial con la que Meta pretende generar más ingresos, junto con la llegada de los anuncios a WhatsApp.

Relacionado con eso, primero hay que aclarar que WhatsApp Plus no es la suscripción que ya estaba disponible en España y que permite quitar los anuncios; es un plan separado que se centra en ofrecer nuevas funciones exclusivas y mejoras en la experiencia a cambio de un pago mensual.

En concreto, en Europa la suscripción de WhatsApp Plus cuesta 2,49 euros al mes; así lo revelan las primeras capturas compartidas por WABetaInfo obtenidas de los primeros usuarios que han recibido la opción de suscribirse al servicio.

Para saber si podemos comprar WhatsApp Plus, no tenemos que hacer nada; la propia app se actualizará y mostrará una pantalla la siguiente vez que la iniciemos, donde se explicará en qué consiste la suscripción y las ventajas que aporta.

WhatsApp Plus WABetaInfo

Para empezar, los usuarios de WhatsApp Plus pueden enviar "stickers premium" de manera exclusiva; una vez que nos hayamos suscrito, podremos entrar en la tienda de stickers y veremos los paquetes exclusivos marcados con el nombre de creador "WhatsApp Plus".

Estos stickers destacan por ser de mejor calidad que los que vienen por defecto en WhatsApp, además de incluir efectos a pantalla completa cuando se envían y reciben. Una vez que los hayamos descargado, podremos empezar a usar esos nuevos stickers en todos nuestros chats y grupos, sin importar si el resto de los usuarios tiene Plus, aunque evidentemente no podrán añadirlos a su cuenta si no están pagando la suscripción.

Stickers premium exclusivos de WhatsApp Plus WABetaInfo

La personalización es una de las grandes ventajas de WhatsApp Plus, ya que permite a los usuarios cambiar el tema de la app, permitiéndonos elegir entre 18 nuevos colores que se aplican de manera consistente a toda la interfaz, incluyendo los botones. Por fin podemos decir adiós al verde que tradicionalmente ha estado asociado con WhatsApp.

De la misma manera, también podemos cambiar el icono de la app de WhatsApp por otras versiones que usan otros colores y efectos visuales; en efecto, eso significa que por fin podemos conseguir el WhatsApp azul de manera oficial. Recordemos que el icono azul de WhatsApp se refiere a una versión modificada de la app que es compartida de manera no oficial y que ha sido usada por hackers para convencer a víctimas de que se instalen una app falsa.

Nuevos iconos de WhatsApp Plus WABetaInfo

Otra opción que suele estar asociada con apps no oficiales es la posibilidad de cambiar el tono de llamada; los usuarios de WhatsApp Plus tienen acceso a 10 tonos exclusivos con una mayor variedad de sonidos que hacen que las llamadas sean más reconocibles del resto.

No es solo personalización. WhatsApp Plus también ofrece acceso a nuevas funciones que pueden ayudarnos en el uso diario de la app, como la capacidad de fijar hasta 20 chats para que aparezcan primero, así como la capacidad de modificar varios chats y grupos al mismo tiempo si están en la misma lista (por ejemplo, para que todos los chats con nuestra familia tengan el mismo tono de llamada).

Aunque WhatsApp Plus es el mayor cambio que ha recibido la app en años, Meta ha dejado muy claro que WhatsApp va a seguir siendo la misma app de mensajería de siempre, y que todas las funciones que ya tenía van a seguir siendo gratuitas y no se van a hacer de pago.

Eso significa que, si estamos contentos con WhatsApp, no hace falta que compremos Plus a menos que nos interesen las novedades que trae. La seguridad tampoco ha cambiado, y todas las cuentas de WhatsApp tienen cifrado de extremo a extremo por defecto y la suscripción Plus no es necesaria para conseguir más protección.

Meta no ha realizado ninguna declaración pública sobre el lanzamiento de WhatsApp Plus. Como es lo habitual en WhatsApp, este lanzamiento se realiza de manera progresiva, empezando por unos pocos usuarios hasta llegar a todo el mundo.