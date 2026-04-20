Netflix vuelve a subir los precios en España: su suscripción más cara supera por primera vez la barrera de los 20 euros al mes

Netflix, la popular plataforma de streaming, ha vuelto a subir los precios de sus suscripciones en España. Un incremento del coste que ya llegó a Estados Unidos el pasado mes de marzo y que deja a su plan más caro por encima de los 20 euros al mes.

La compañía ha actualizado su página de Planes y Precios en España, donde se puede apreciar un aumento del coste de sus planes en el país para la versión 'Estándar con anuncios', 'Estándar' y 'Premium'; esta última superando los 20 euros mensuales.

El incremento, que se ha extendido a nivel global, deja las suscripciones de la siguiente forma en España. El plan 'Estándar con anuncios' pasará a costar 8,99 euros al mes, por los 6,99 euros que costaba hasta ahora.

Por su parte, el plan de la versión 'Estándar' aumenta un euro su precio mensual, alcanzando los 14,99 euros; y el plan 'Premium' sube dos euros, pasando de los 19,99 euros a los 21,99 euros al mes.

Estas nuevas tarifas se han actualizado durante el pasado fin de semana y ya están disponibles para los nuevos usuarios y se actualizarán para los usuarios antiguos de cara al siguiente ciclo de facturación.

Netflix en un televisor. @thibaultpenin en Unsplash

Se trata de la segunda subida de precios de las suscripciones en menos de dos años. Cabe señalar que durante el primer trimestre de 2025 Netflix ya aumentó sus tarifas en Estados Unidos y Portugal, y posteriormente terminó llegando a España también.

Estos nuevos incrementos en los planes de suscripciones se enmarcan en un momento en el que prácticamente todas las plataformas de streaming comparten una misma estrategia de aumento de las tarifas.

Este nuevo ajuste tarifario resulta especialmente llamativo si observamos la evolución de su modelo más económico: el plan 'Estándar con anuncios'.

Lanzado originalmente por 5,49 euros, su escalada hasta los 8,99 euros actuales supone un encarecimiento acumulado del 64 % en un periodo de tiempo muy reducido.

Aunque la compañía busca rentabilizar al máximo su inmensa base de suscriptores (que ya supera los 325 millones a nivel global), estos movimientos no están exentos de riesgos en el marco europeo.

Recientemente, un tribunal en Italia consideró "ilegales" las subidas aplicadas en el país transalpino en años anteriores, obligando a la plataforma a reembolsar el dinero a los clientes.