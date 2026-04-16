Inditex alerta: la empresa propietaria de Zara sufre un ciberataque que ha afectado a bases de datos internas

Los hackers no descansan. Tras llevar a cabo un ciberataque al popular gimnasio Basic-Fit, ahora ha sido Inditex, empresa propietaria, la que ha confirmado haber sufrido un hackeo que ha afectado a bases de datos internas.

Inditex, el gigante textil matriz de marcas como Zara, ha confirmado recientemente haber sido víctima de un ciberataque que ha resultado en un acceso no autorizado a su base de datos; aunque sus clientes no tienen por qué preocuparse, ya que sus datos no se han visto afectados.

A pesar de la alarma inicial que suele generar una noticia de este calibre, la empresa ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad a sus millones de clientes habituales, aclarando el alcance real de la intrusión.

La empresa ha señalado en un comunicado que "Inditex ha identificado un acceso no autorizado a bases de datos de su organización alojadas en un tercero. Dichas bases de datos contienen información de la relación comercial con clientes de diferentes mercados, pero en ningún caso datos tales como nombre y apellidos, teléfono, domicilio, contraseñas, tarjetas bancarias u otros medios de pago".

Tienda de Zara.

Esto implica que la información comprometida afecta a la operativa y gestión empresarial, pero no ha logrado penetrar en las capas donde se aloja la información privada de los consumidores.

Tras detectar el incidente, la firma ha activado de inmediato sus protocolos de seguridad internos y ha iniciado "la notificación a las autoridades correspondientes sobre este acceso no autorizado, que tiene su origen en un incidente sufrido por un antiguo proveedor tecnológico que ha afectado a diversas compañías con actividad internacional".

"Las operaciones y los sistemas de Inditex no han sufrido afectación alguna y los clientes pueden seguir accediendo y operando con total seguridad", ha concluido Inditex en su comunicado.

Y es que la noticia más relevante de todo este incidente para el usuario final es que sus datos personales más sensibles permanecen fuera de peligro. Pese a que la información personal no ha sido robada, los expertos en ciberseguridad recomiendan por precaución cambiar las contraseñas de las cuentas asociadas a las tiendas del grupo.

Esta medida preventiva es fundamental para fortalecer la seguridad individual y evitar posibles intentos de fraude o campañas de suplantación de identidad que suelen proliferar tras este tipo de incidentes.