La nueva app de Nothing se ha vuelto imprescindible: conecta cualquier móvil Android con cualquier PC o Mac

Se ha hablado mucho de la llegada de AirDrop a Android, empezando por los móviles Pixel y Galaxy, para conectar estos smartphones con la plataforma de Apple; pero Nothing puede haber encontrado una manera más sencilla y directa de conseguir lo mismo.

Se llama Nothing Warp, y consiste en una nueva extensión para Chrome y una nueva app para Android; hay que destacar que la extensión funciona en todos los sistemas operativos de ordenador, incluyendo Windows, Mac y Linux, y que la app funciona en los móviles Android de todas las marcas, no es exclusiva de los Nothing.

Esta app funciona de manera sencilla, y nos permite transferir cualquier imagen, archivo, texto o enlace que tengamos en nuestro smartphone a cualquier ordenador, compartiéndolo directamente desde el menú de compartir de Android.

Una vez instalada y configurada, la extensión y la app son fáciles de usar. Desde el móvil, sólo tenemos que compartir el archivo como lo haríamos normalmente, y en el menú de compartir de Android sólo tenemos que seleccionar Warp, y se descargará en nuestro ordenador a través de Chrome.

También funciona en dirección contraria, aunque con más limitaciones. Desde el ordenador, podemos compartir texto que hayamos copiado de manera automática, además de hacer clic derecho sobre una imagen o subir directamente un archivo que tengamos en el almacenamiento, usando la extensión. Sin embargo, estamos limitados a lo que puede hacer Chrome, y si una página bloquea el clic derecho, por ejemplo, no podremos compartir nada.

Nothing Warp para Chrome

Pese a esto, Nothing Warp puede convertirse rápidamente en una de esas apps imprescindibles, porque cumple una única función pero la cumple bien, y sin necesidad de crear una cuenta de Nothing. De hecho, los archivos que compartimos no pasan por los servidores de Nothing, por la manera en la que funciona la extensión.

Y es que Warp funciona de manera muy inteligente, aprovechándose de algo que tiene ya cualquier usuario con un móvil Android: una cuenta de Google. Cuando usamos la app o la extensión de Warp, en realidad lo que estamos haciendo es subir el archivo a nuestro almacenamiento de Google Drive, generando un enlace desde el que podemos descargarlo.

Nothing Warp para Android

Una vez que el archivo se ha descargado, se elimina automáticamente para que no ocupe espacio en nuestra cuenta de Google Drive. Como todas las cuentas de Google vienen con 15 GB de almacenamiento en la nube, podemos usar ese espacio para transferir archivos entre nuestros dispositivos de manera automática.

En nuestras pruebas, hemos podido comprobar que Nothing Warp funciona correctamente, lo que tal vez no es de extrañar; al fin y al cabo, ya podemos usar Google Drive para transferir archivos entre nuestros dispositivos, lo único que hace este conjunto de app y extensión es simplificar el proceso.

Pero tal vez la mayor fortaleza de Nothing Warp es también su mayor defecto, ya que realmente no hace nada más que lo que muchos ya hacíamos de manera manual; la única función adicional propia es la transferencia del texto que hayamos copiado, aunque hay otras opciones como Enlace Móvil de Windows que hacen lo mismo.