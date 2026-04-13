Elon Musk cambia las normas: X (Twitter) reduce los pagos a los creadores de contenido que comparten posts con clickbait

Una maqueta en miniatura impresa en 3D de Elon Musk y el logotipo de X aparecen en esta ilustración. Dado Ruvic Reuters

X, red social conocida antiguamente como Twitter, sigue anunciando importantes novedades. Tras el botón "No me gusta" para luchar contra los bots, la aplicación ahora ha confirmado que está reduciendo los pagos a los creadores de contenido que comparten posts con clickbait.

Concretamente, X ha estado reduciendo hasta un 60 % los pagos por monetización de las cuentas de creadores de contenido que han compartido publicaciones con clickbait, reposts robados o titulares sensacionalistas.

La app ha tomado esta medida por desplazar a los "creadores auténticos" y perjudicar el crecimiento de otros usuarios. Así, lo ha confirmado Nikita Bier, jefe de producto de X, en una publicación en la red social.

En ella, Bier ha matizado que, tras la reducción del 60 % en este ciclo, la empresa agregará "otra deducción del 20 %" en el próximo ciclo. Una medida que ha sido corroborada por algunos creadores de contenido afectados.

Por ejemplo, el usuario McGee, ha compartido en X que ha recibido un correo electrónico por parte de la red social en el que se le indicaba que su monetización estaba pausada, junto con una advertencia por haber violado sus estándares de monetización para creadores.

All aggregators had their payouts reduced to 60% this cycle. We will add another 20% deduction in the next cycle.



It became abundantly clear: flooding the timeline with 100 stolen reposts and clickbait everyday crowded-out real creators and hurt new author growth.



The next step… — Nikita Bier (@nikitabier) April 11, 2026

Con esta medida X busca eliminar los comportamientos de los creadores de contenido que buscan "inundar la línea de tiempo con 100 republicaciones robadas y clickbait todos los días", según ha indicado Bier.

El jefe de producto también ha adelantado que el siguiente paso de la red social para frenar este tipo de comportamientos pasa por "asignar una deducción permanente" a aquellos usuarios que compartan publicaciones precedidas de un cebo.

Y este puede ser desde un 'Última hora', que se usa para captar la atención. "X nunca infringiría la libertad de expresión ni el alcance, pero no compensaremos la manipulación del programa o de nuestros usuarios", ha señalado el directivo.

Cabe señalar que la conocida red social lleva años implementando medidas para combatir la desinformación, las 'fake news' y el contenido sensacionalista, como dejando de monetizar las publicaciones que se corrijan con las 'Notas de la comunidad'.

Asimismo, el propio Bier ya señaló a principios del mes de marzo que X estaba revisando sus políticas de reparto de ingresos para creadores para "mantener la autenticidad del contenido del timeline y evitar la manipulación del programa".