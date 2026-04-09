Confirmado por Amazon: los Kindle viejos van a ser desconectados y no podrán descargar libros nunca más

El Kindle 4, el primero que llegó a España, es uno de los afectados Amazon

En una de las decisiones más polémicas de su historia, Amazon ha anunciado el fin de soporte de todos los lectores de libros electrónicos Kindle lanzados antes del 2012, lo que supone perder la inmensa mayoría de sus funciones.

Todos los Kindle dependen de la nube de Amazon para funciones básicas como comprar o descargar libros en la memoria, y están limitados de fábrica a la plataforma de la compañía; el fin de soporte supone que estos dispositivos serán desconectados de la nube de Amazon.

La consecuencia más obvia es que estos Kindle ya no podrán descargar ningún libro y los usuarios sólo podrán leer libros que ya hayan descargado en la memoria; el dispositivo no se podrá conectar a Amazon para descargar más libros, incluso si ya los hemos comprado.

En el pasado, esto no hubiera sido un problema tan grande, porque Amazon permitía descargar libros desde la página web para, a continuación, transferirlos por el cable USB a nuestro dispositivo Kindle sin necesidad de conexión a Internet.

Sin embargo, el año pasado Amazon decidió eliminar la descarga de libros de su página web, algo que ya en su día se advirtió que podía afectar a muchos usuarios; ahora, se ha demostrado que aquel cambio tendrá consecuencias nefastas para mucha gente.

Y es que los usuarios de estos Kindles viejos se han encontrado con que no podrán seguir usándolos normalmente a partir del próximo 20 de mayo, que es cuando serán desconectados de la plataforma de Amazon.

Los modelos afectados son los siguientes:

Kindle de 1ª generación (2007)

Kindle DX y DX Graphite (2009 y 2010)

Kindle Keyboard (2010)

Kindle 4 (2011 y el primero que salió en España)

Kindle Touch (2011)

Kindle 5 (2012)

Kindle Paperwhite de 1ª generación (2012)

Kindle Fire de 1ª generación (2011)

Kindle Fire de 2ª generación (2012)

Kindle Fire HD 7 (2012)

Kindle Fire HD 8.9 (2012)



A partir del 20 de mayo, estos dispositivos sólo podrán mostrar libros que se hayan descargado. Por lo tanto, una de las cosas que podemos hacer para mitigar este cambio es descargar todos los libros que podamos hasta esa fecha y mantenerlos en la memoria; teniendo en cuenta el poco espacio que ocupa un eBook, es probable que podamos hacerlo.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que no vamos a poder descargar ningún libro que hayamos comprado a partir de entonces. De la misma manera, Amazon advierte que si reseteamos los dispositivos de fábrica y borramos la memoria, no vamos a poder registrarlos de nuevo y se convertirán en unos pisapapeles. Para los usuarios de Kindle Fire, el consuelo es que pueden usar otras apps de Android para descargar y leer libros.

Amazon está enviando correos a los usuarios afectados por esta decisión, ofreciéndoles un código de descuento para comprar un Kindle nuevo, además de un vale para comprar más libros. La compañía destaca que han pasado hasta 18 años desde el lanzamiento de algunos de estos dispositivos para justificar la decisión.

Sin embargo, eso no ha ayudado a que la noticia sea bien recibida entre los usuarios, muchos de los cuales critican que sus dispositivos están como nuevos y no necesitan ser cambiados sin motivo, fomentando la basura electrónica. Además, muchos de estos modelos cuentan con características que no tienen los nuevos, como botones físicos para cambiar de página que son preferidos por mucha gente.

A estos usuarios ya solo les queda la vía no oficial para seguir usando los dispositivos que compraron; por ejemplo, existen métodos para 'hackear' los Kindle y recuperar la conexión USB para transferir libros usando programas como Calibre.