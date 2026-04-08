Ya es oficial: Google Home cambia para siempre en España, decimos adiós al Asistente de Google, y hola a Gemini

Ha llovido mucho desde que Google anunciara la muerte de Google Assistant, y que su sustituto iba a ser Gemini; desde entonces, la compañía ha trabajado a marchas forzadas para implementar la inteligencia artificial en todos sus productos.

Ahora, y después de casi cinco meses de espera, los usuarios españoles pueden empezar a usar Gemini para Home dentro de Google Home, la plataforma de hogar inteligente de la compañía y en dispositivos conectados Nest.

Ha sido una transición más difícil de lo que parece, ya que inicialmente Gemini no contaba con las mismas funcionalidades que el Asistente de Google había recibido durante los últimos años. Google ha tenido que trabajar para adaptar Gemini al trabajo en el hogar, y ahora cree que está lo suficientemente avanzado para lanzarlo para todo el mundo.

Gemini en Google Home

En concreto, Google afirma que Gemini para Home va a empezar a estar disponible en 16 países, incluyendo España, y en 7 nuevos idiomas, incluyendo el español. Se le suman países como Italia, Japón, Irlanda y Francia.

Se trata de una gran expansión, teniendo en cuenta que inicialmente Gemini for Home estaba disponible únicamente para Estados Unidos, Canadá y México; sin embargo, la compañía ha aclarado que Gemini for Home aún se encuentra en estado de 'Acceso anticipado' ('early access').

En otras palabras, Gemini no va a sustituir a nuestro Asistente de Google por el momento y los dispositivos seguirán usando el asistente antiguo por defecto. Para dar el salto a Gemini, tenemos que activarlo de manera manual y aceptar que la experiencia puede ser peor dependiendo de la situación o de lo que queramos hacer.

Para activar Gemini, tenemos que entrar en la app de Google Home y pulsar en nuestra imagen de perfil, para a continuación entrar en "Ajustes de Home". Aquí encontraremos una sección llamada "Acceso anticipado", donde nos podremos registrar para acceder a las funciones de Gemini para Home.

Activando Gemini en Google Home

Hay que tener en cuenta que este lanzamiento es progresivo, como suele ser lo habitual en Google, y se realizará a lo largo de la próxima semana; pero cuando lo hagamos, deberíamos notar importantes mejoras respecto al Asistente de Google.

Gemini no sólo será capaz de hacer lo mismo que el Asistente, sino ofrecer sus propias capacidades de inteligencia artificial que ya hemos visto en el móvil o la web. Además, Google ha anunciado varias mejoras para coincidir con este lanzamiento global, incluyendo una reducción del 40% en la latencia para tareas comunes (como "apaga las luces").

Gemini ahora también es capaz de identificar nuestros dispositivos, siendo capaz, por ejemplo, de diferenciar entre una "lámpara" y una "luz", además de usar la localización de nuestra casa para proveer un pronóstico meteorológico más preciso.

El control de Gemini puede ser más granular, y le podemos indicar niveles específicos de humedad para el deshumidificador o que inicie el precalentamiento en un horno. Todo esto se suma a novedades como la búsqueda en cámaras, que permite hacer preguntas sobre lo que las cámaras Nest han grabado.