Mañana termina uno de los mejores chollos del año, el Kindle de Amazon a precio mínimo: cuesta 99 €

Puede que las vacaciones de Semana Santa acaben de terminar, pero muchos ya estamos pensando en cómo vamos a aprovechar las de verano; por ejemplo, podemos empezar a leer más libros para escapar de las pantallas que vemos a diario, y un lector con pantalla de tinta electrónica es la mejor opción.

Ahora, Amazon ha puesto el Kindle de última generación a un precio de sólo 99 euros, el precio mínimo que hemos visto hasta la fecha para este dispositivo y una buena celebración del mes del libro en el que estamos.

Se trata de un dispositivo que hasta la fecha ha tenido un precio de 119,99 euros, por lo que se trata de una rebaja del 17% respecto a su precio habitual; aunque pueda no parecer mucha, estamos hablando de más de 20 euros que podemos dedicar a comprar libros a través del Kindle.

La letra pequeña, si es que se puede llamar así, es que es una oferta temporal que durará hasta el próximo 9 de abril; en concreto, estará disponible a este precio hasta las 9:00, hora peninsular española, por lo que no quedan muchas horas para aprovecharnos.

Estamos hablando del Amazon Kindle de última generación, que fue lanzado en el 2024 con una buena cantidad de mejoras respecto a la pasada generación que lo hacen más recomendable, especialmente a este precio.

Por ejemplo, el nuevo Kindle trae mejoras importantes en la iluminación. Como todos los dispositivos con tinta electrónica, el Kindle no emite luz, lo cual es ideal para descansar la vista y obtener una experiencia más cercana al papel.

Amazon Kindle 2024 Amazon

Sin embargo, eso significa que depende de una iluminación frontal para leer de noche o en situaciones de baja luminosidad. En este Kindle, la luz integrada es un 25% más potente respecto al modelo anterior, al nivel de un modelo más caro como el Kindle Paperwhite.

También es un dispositivo más rápido y fácil de usar, y aunque mantiene la pantalla de seis pulgadas con resolución de 300 ppp, es más cómodo en la mano gracias al nuevo diseño adoptado por todos los Kindle.

Un detalle importante que debemos tener en cuenta antes de comprar este Kindle es que podemos escoger la versión con 3 meses de Kindle Unlimited gratis, ya que cuesta los mismos 99 euros que la versión que no trae esa oferta.

Kindle Unlimited es el servicio de suscripción de la plataforma, que ofrece acceso a millones de libros, miles de audiolibros, suscripciones a revistas seleccionadas y más contenido, con un precio de 9,99 euros al mes. Con esta oferta, obtendremos 3 meses gratis con nuestro Kindle, pero sólo si la seleccionamos en la página de la tienda.

De la misma manera, también podemos aprovecharnos de una oferta que incluye este Kindle básico además de una funda de tela para protegerlo y un cargador de 9W compatible; el paquete cuesta 138,58 euros, una rebaja del 21% respecto al precio de comprar todos estos productos por separado.