WhatsApp cambiará para siempre las llamadas de voz y vídeo: está preparando una función de cancelación de ruido

WhatsApp tiene a prueba una variedad de funciones en su versión beta para Android, las cuales poco a poco van saliendo a la luz. Tras los mensajes que desaparecen automáticamente tras ser leídos y la opción para saber quién está conectado, la app de mensajería ahora trabaja en mejorar las llamadas.

El medio especializado WABetaInfo ha detectado en la última versión beta de WhatsApp para Android, concretamente la 2.26.14.1, que la aplicación de mensajería se prepara para introducir una función que permitirá a los usuarios activar la cancelación de ruido durante las llamadas de voz y vídeo.

Una función que filtrará automáticamente el ruido de fondo, como el tráfico, el viento o cualquier entorno ruidoso, mejorando así la claridad de las conversaciones, haciendo que sean más naturales y fáciles de entender.

Pero ¿cómo funciona esta característica? Algunos usuarios beta tienen acceso a esta opción que permite activar la reducción de ruidos no deseados en las llamadas. Una tecnología que detecta y filtra el ruido ambiental para preservar la voz del interlocutor.

Para activarla, los usuarios pueden comprobar fácilmente si la cancelación de ruido de las llamadas está disponible con tan solo abrir el menú de llamadas. Allí podrán encontrar una opción que permitirá gestionarla.

La función de cancelación de ruido en WhatsApp. WABetaInfo El Androide Libre

Cabe señalar que la nueva función está activada de forma predeterminada. Es decir, cuando se inicie una llamada, WhatsApp pondrá en funcionamiento la cancelación de ruido tanto en voz como en vídeo.

La función actúa en tiempo real filtrando el ruido de fondo para que las conversaciones suenen más claras y naturales. Para obtener el mejor resultado, lo ideal es que ambos participantes la tengan activada, aunque no es imprescindible.

Eso sí, hay un matiz importante: activar la cancelación de ruido no mejora cómo te escucha la otra persona, sino cómo la escuchas tú a ella. Cada usuario controla únicamente su propia experiencia de audio.

Por el momento, la cancelación de ruido está disponible para algunos usuarios que instalen la última actualización beta de WhatsApp para Android a través de Google Play Store. La función se está implementando de forma gradual, por lo que no todos los usuarios tendrán acceso de inmediato.

En las próximas semanas, WhatsApp irá ampliando el acceso hasta que esté disponible para un mayor número de usuarios. Cuando llegue, bastará con activarla durante una llamada para disfrutar de un audio más limpio y sin distracciones del entorno.