Ya es oficial: estos son los móviles que se van a quedar sin WhatsApp en el 2026 y qué puedes hacer si te afecta

WhatsApp ha actualizado su página de soporte para confirmar que a partir del próximo mes de septiembre eliminará el soporte de muchos móviles viejos. La historia se repite todos los años, pero no por ello deja de ser importante para muchos usuarios que siguen dependiendo de estos dispositivos.

En concreto, la compañía ha confirmado que a partir del 8 de septiembre de 2025, sólo admitirá dispositivos con Android 6 Marshmallow y versiones posteriores; esa es una gran diferencia respecto al soporte actual, que incluye dispositivos con Android 5.0 y posteriores.

Aunque se trate de únicamente una versión de diferencia, en realidad una gran cantidad de smartphones se verá afectada, incluyendo algunos dispositivos que se pueden considerar 'legendarios' tanto por ventas como por lo que supusieron en su día para el sector Android.

WhatsApp no va a funcionar en estos móviles

Entre los móviles que se han quedado en Android 5 y no pueden actualizar oficialmente a Android 6 se encuentran dispositivos como el Samsung Galaxy S4 en la mayoría de sus variantes y mercados, que como mucho permite instalar Android 5.1.

De la misma manera, el Galaxy Note 3 tampoco podrá usar WhatsApp de manera soportada. Otros dispositivos de Samsung también se ven afectados, aunque estos de gamas más bajas como el Galaxy Core, Galaxy Ace 4 y Galaxy J de primera generación.

Samsung Galaxy S4

Motorola es otra marca que se verá especialmente afectada, ya que el clásico Moto G de primera generación se quedará sin WhatsApp, además del Moto E de primera generación y varios modelos de gama baja lanzados entre el 2013 y el 2014.

En lo que respecta a Huawei, hay varios dispositivos que no pudieron dar el salto a Marshmallow antes de sufrir el bloqueo comercial del gobierno de los Estados Unidos, incluyendo el Ascend G7 y P7, además de varios modelos de Honor anteriores a 2015.

Xiaomi no se ve tan afectada en un principio, aunque un dispositivo legendario como el Xiaomi Mi 3 se queda fuera de la actualización a Android 6.0 y por lo tanto, de WhatsApp. Los primeros dispositivos Redmi, los de primera y segunda generación, también se quedan fuera.

Aunque Google siempre ha sido especialmente buena dando soporte a sus smartphones, todo tiene un límite, y hasta sus modelos más antiguos se quedaron en Android 5.0. Ese es el caso del Nexus 4 y generaciones anteriores que se quedaron en Android 5.1 antes de perder el soporte.

Qué pasa sin soporte de WhatsApp

WhatsApp defiende esta decisión afirmando que revisa de manera periódica los dispositivos y el software más antiguo y que tiene el menor número de usuarios como candidatos a perder el soporte cada año.

Otro motivo para perder el soporte es que estos dispositivos no cuenten con las actualizaciones de seguridad más recientes y eso los haga inseguros para usarlos con WhatsApp; también es posible que no cuenten con funciones necesarias para el funcionamiento correcto de la app.

Nexus 4

Si nuestro móvil va a perder soporte de WhatsApp, recibiremos una notificación antes que nos recordará en varias ocasiones que debemos actualizarlo a una nueva versión del sistema operativo.

En caso de que nuestro dispositivo ya no reciba actualizaciones, la única opción es instalar una ROM basada en una versión posterior del sistema operativo; por ejemplo, el Nexus 4 es capaz de usar hasta Android 9 sin pérdida de rendimiento como pudimos comprobar en su día. Pero si eso no es posible, la app dejará de funcionar correctamente a partir del 8 de septiembre de 2025.

En la mayoría de los casos, la mejor elección es comprar un móvil nuevo. Incluso los modelos más baratos que podemos encontrar en las tiendas son completamente compatibles con WhatsApp y lo serán durante muchos años; además, obtendremos ventajas de rendimiento y seguridad.