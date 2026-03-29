Esta tablet cambia las normas: promete durar 10 años gracias a un diseño modular único que no depende de Google

La nueva open_slate es una tablet que responde a la demanda cada vez más creciente de dispositivos que duran mucho, tanto en lo que respecta al 'software' como al 'hardware', al facilitar enormemente las reparaciones.

La open_slate es una tablet Android que sigue los pasos de Brax3, un smartphone diseñado con la privacidad y la reparabilidad como prioridades; no debería ser sorprendente, por lo tanto, que esa filosofía se mantenga en este dispositivo.

Esta tablet ha sido diseñada desde cero para ser desmontada completamente usando simplemente un destornillador, ya que no se usa pegamento ni otros métodos para sellar el interior del dispositivo.

De hecho, para quitar la batería ni siquiera necesitamos una herramienta, ya que en la parte trasera de la tablet encontraremos un interruptor mecánico que es lo que mantiene a la batería encajada en su sitio.

Esto abre la puerta a muchas posibilidades; por ejemplo, podemos tener una batería de repuesto ya recargada y siempre disponible para seguir usando la tablet incluso sin tener acceso a un enchufe, y por supuesto, intercambiarla cuando su vida útil llegue a su final será muy fácil.

La tablet open_slate Brax Technologies

El resto de componentes de la open_slate también se pueden quitar fácilmente e intercambiarlos por otros nuevos o incluso mejorarlos gracias a la adopción de estándares comunes en la industria.

Por ejemplo, el almacenamiento no es más que un SSD en formato M.2 como el de los ordenadores, por lo que podemos simplemente comprar un modelo de mayor capacidad en cualquier tienda y cambiarlo en un proceso que dura apenas unos minutos.

También encontraremos ranuras para mejorar la tablet, incluyendo la opción de conectar un módem 5G para mejorar la conectividad en cualquier parte, o incluso tarjetas aceleradoras de IA para ejecutar modelos de manera local.

Los puertos de la tablet open_slate Brax Technologies

Otro aspecto llamativo es la gran cantidad y variedad de puertos para conectar accesorios, incluyendo 2 puertos USB-C 2.0, 1 puerto USB-C 3.2, un puerto USB-C + DisplayPort para salida de vídeo, 1 micro HDMI, 1 USB-A 2.0 y un jack de audio de 3.5 mm. También tenemos conectividad inalámbrica por Bluetooth y WiFi.

La cámara frontal integrada es de 8 Mpx, y siendo este un dispositivo centrado en la privacidad, encontraremos un interruptor físico para deshabilitarla, además de interruptores para apagar el micrófono y las conexiones GPS, Bluetooth y WiFi.

En lo técnico, la open_slate está basada en un procesador MediaTek Genio 720, compatible tanto con Android como con Linux, y ambos sistemas operativos estarán disponibles de fábrica.

La tablet se podrá configurar con 8 GB o 12 GB de memoria RAM y 128 GB o 256 GB de almacenamiento. La pantalla también permite elegir entre dos paneles, un IPS de resolución 2,4K a 90 Hz y un OLED de 2,8K a 120 Hz, ambos compatibles con lápiz táctil.

La open_slate ya está disponible en Indiegogo, donde ya ha sido financiada con un precio de partida de 629 dólares (799 dólares cuando llegue a las tiendas).