Android Auto cambia para siempre la manera en la que escuchamos música en el coche con su última novedad

Android Auto se ha convertido en un elemento imprescindible para millones de conductores, ya que permite acceder a aplicaciones del móvil desde la pantalla del coche de un modo que evita distracciones al volante.

Un sistema, que está fallando en algunos móviles, y que cada poco tiempo se va actualizando con novedades importantes, como cambiar para siempre la forma en la que se escucha la radio o la música de plataformas como Spotify.

Google acaba de actualizar Android Auto y la forma en la que los usuarios ven y usan Spotify, Amazon Music y YouTube Music: ha implementado una nueva interfaz única para todas las aplicaciones de reproducción de música.

Una interfaz que ha homogeneizado los controles para que, cuando el usuario abra cualquiera de estas aplicaciones, los botones y los diferentes elementos estén siempre ubicados en el mismo lugar.

El objetivo de este nuevo cambio, del que se hacen eco desde AndroidAuthority no es otro que conseguir que todas las aplicaciones de reproducción de música cuenten con el mismo diseño para que el usuario tenga siempre los controles de forma accesible.

La nueva interfaz de Spotify en Android Auto. Android Authority El Androide Libre

El mismo medio ha citado que están recibiendo cada vez más informes de usuarios que indican que la nueva interfaz de usuario del reproductor de música, que utiliza la nueva plantilla de reproducción multimedia, se está implementando de forma generalizada.

En la nueva interfaz de usuario se puede apreciar que el botón de Reproducir/Pausa se ha desplazado a la esquina inferior izquierda; y en ese mismo lado también se encuentran los botones de control de pista.

Por su parte, los controles específicos de la aplicación ahora se agrupan en el otro lado, es decir, en el derecho.

Se trata de una modificación relevante con respecto a los controles, habitualmente ubicados en el centro, a los que nos tenían acostumbrados las aplicaciones de música.

El cambio podría traducirse en pulsaciones involuntarias durante los primeros días de uso, víctimas de la memoria muscular. Asimismo, llama la atención la renovada barra de progreso con forma ondulada, que aporta un toque moderno y dinámico a la interfaz.

La acogida entre quienes ya han podido probarlo dista mucho de ser entusiasta. Buena parte de los usuarios se queja de que las aplicaciones pierden su identidad propia, de que todas acaban pareciendo clones entre sí y de que ciertas funciones accesibles desde la pantalla principal han desaparecido sin previo aviso.