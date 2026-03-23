WhatsApp quiere mejorar la privacidad de los chats: trabaja en mensajes que desaparecen automáticamente tras ser leídos

WhatsApp sigue trabajando en nuevas funciones que prometen mejorar la experiencia de los usuarios. Tras la función para cerrar sesión sin desinstalar la app y los chats de invitado, la aplicación de mensajería quiere ahora mejorar la privacidad de los chats.

Según informan desde WABetaInfo, WhatsApp está trabajando en una nueva función que permitirá que los mensajes desaparezcan automáticamente tras ser leídos, lo que ofrecerá a los usuarios un mayor control de sus contenidos.

La nueva función, que ha aparecido en la versión beta de WhatsApp para Android, concretamente en la 2.26.12.2, tiene como objetivo mejorar la privacidad de las conversaciones, permitiendo que los mensajes desaparezcan después de ser vistos.

En concreto, y según el medio especializado, la nueva función hará que los mensajes desaparezcan del chat del destinatario 15 minutos después de haber sido leídos.

En el caso de que nunca se lleguen a abrir, los mensajes desaparecerán automáticamente después de 24 horas. Mientras que en el dispositivo del remitente, se borrarán 15 minutos después de haberse enviado.

La nueva función de WhatsApp que hace que los mensajes desaparezcan nada mas leerse. WABetaInfo Omicrono

WhatsApp ha contemplado también el caso de los usuarios sin recibos de lectura activos: los mensajes desaparecerán del mismo modo, sin cambios en su funcionamiento.

La nueva función busca dar respuesta a situaciones que requieren mayor discreción, como compartir información privada, contraseñas temporales o mensajes que no deben permanecer visibles más allá de un momento concreto.

WhatsApp también ofrecerá un mensaje en el que advierte que los otros usuarios "pueden encontrar otras formas para guardar los mensajes" a pesar de que estos se borren automáticamente tras ser leídos.

La nueva función de la aplicación de mensajería solamente está disponible en la versión beta para Android, pero se espera que termine llegando a todos los usuarios próximamente.

Además, cabe destacar que WhatsApp cuenta actualmente con los mensajes temporales, función que ofrece más privacidad y que hace que los mensajes desaparezcan al cabo de 24 horas, 7 días o 90 días, según la elección del usuario.

Unos mensajes que, tras superar el tiempo indicado, desaparecen tanto para los remitentes como para los destinatarios; incluso si no se llega a abrir el chat. Mientras que para las fotos, WhatsApp permite enviarlas y seleccionar que solamente se vea una vez.

Es decir, que desaparezca tras ser vista y no sea nunca más visible. Una herramienta que sirve de inspiración para la nueva función de mensajes que desaparecen en la que trabaja WhatsApp.