Los pagos por Internet dejan de funcionar en España: polémica con el posible bloqueo de LaLiga a la plataforma Redsys

Desde hace ya un año, y cada fin de semana que hay fútbol, Internet se cae en España. Los bloqueos ordenados por LaLiga a direcciones IP de supuestos servicios de IPTV pirata causan daños colaterales con todo tipo de servicios y páginas web completamente legales que también son bloqueadas.

Por eso, cuando el pasado fin de semana la plataforma de pagos Redsys dejó de estar accesible, la principal sospechosa fue la entidad liderada por Javier Tebas. Sin embargo, conforme pasaban las horas la situación se volvió más compleja, y lo único claro es que los internautas son los grandes perjudicados.

La plataforma Redsys es usada por multitud de comercios electrónicos y páginas web para realizar pagos a través de Internet, así que el número y la variedad de afectados fue bastante grande en esta ocasión, desde Amazon hasta Ikea, pasando por Waylet.

Y todos tenían en común una cosa: si el usuario tenía una VPN, el problema se solucionaba. Esa es la gran pista que indica que se trata de un caso de bloqueo de las direcciones IP de Redsys; las VPN son capaces de cifrar el tráfico y ofuscar la dirección a la que se conecta el usuario, por lo que este tipo de bloqueos son menos eficaces.

La propia Redsys confirmó en una publicación en su cuenta oficial de X que su plataforma de pagos "ha estado y continúa operando con total normalidad y estabilidad". Una declaración en la que la compañía echaba balones fuera, afirmando que "cualquier incidencia de acceso al pago" no estaba "causado por nuestra infraestructura".

Redsys informa de que su plataforma de pagos ha estado y continúa operando con total normalidad y estabilidad.



Cualquier incidencia de acceso al pago en e-commerce que puedan estar experimentando algunos usuarios en las últimas horas, en determinadas redes, es ajeno a Redsys y… — Redsys (@Redsys_es) March 15, 2026

En otras palabras, Redsys se lavaba las manos de una situación cada vez más desconcertante, calificándolo como algo "ajeno a Redsys", pero sin llegar a dar nombres ni apuntar el dedo en ninguna dirección.

Pero los internautas sabían muy bien lo que estaba pasando: Redsys estaba siendo bloqueada por la operadora Digi a órdenes de LaLiga. No hacía falta ser un detective para darse cuenta: al intentar realizar el pago, muchos usuarios recibían un mensaje de error en el que claramente se hacía referencia a la sentencia obtenida por LaLiga para ordenar el bloqueo de direcciones IP, además de un enlace a su página oficial.

Por eso, el último giro de guión de esta película ha sido de los que nadie se esperaba: LaLiga no se ha responsabilizado de estos bloqueos a Redsys. En una declaración al medio RedesZone (que incluye una amenaza legal), la organización afirma que la asociación de LaLiga con el fallo en Redsys es una "interpretación errónea de los hechos".

Aunque LaLiga no explica exactamente dónde se encuentra el error, ni por qué los usuarios están viendo el mensaje que aparece siempre que una página es bloqueada por una de sus órdenes, sólo indicando que la publicación "contiene afirmaciones incorrectas y carentes de base factual suficiente".

En una comunicación posterior, un representante de la agencia de comunicación de LaLiga habría indicado que Redsys se aloja en Akamai y no en Cloudflare, que ha sido el objetivo de los bloqueos desde el inicio.

Por lo tanto, ahora mismo hay dos posibilidades claras. Por una parte, que LaLiga haya empezado a bloquear direcciones IP de Akamai, algunas de las cuales en uso por Redsys, ya sea a propósito o por error; no sería la primera vez que ocurre algo semejante con los bloqueos de Internet.

Por otra parte, es posible que Redsys realmente haya tenido problemas en su plataforma y que los esté ocultando para evitar las críticas o posibles consecuencias como devoluciones de pagos o demandas.

Sea como sea, alguien está mintiendo, y lo único que está claro es que, en España, el acceso libre a Internet no está asegurado, incluso si pagamos nuestra cuota mensual.