Si buscas un Kindle barato, esta es tu oportunidad: varios modelos, incluyendo el Colorsoft, a precio mínimo

Esta semana se celebra la Oferta de Primavera de Amazon, también conocido como el Prime Day de la primavera. Entre las rebajas disponibles, nos encontramos productos de una gran variedad de marcas, y por supuesto, la propia Amazon no se podía quedar atrás.

Este puede ser el mejor momento del año para conseguir un dispositivo de Amazon con una gran rebaja, especialmente si no tenemos cuenta Prime, ya que no es necesaria para conseguir estos descuentos (a diferencia de en el Prime Day que se celebrará más adelante).

En concreto, los Kindle cuentan con rebajas muy interesantes en los modelos más asequibles, lo que nos permite conseguir un lector de libros electrónicos de alta calidad pagando muy poco.

Para empezar, el Kindle Paperwhite de última generación está rebajado, con descuentos que rondan entre el 22% y el 24% dependiendo del modelo y de las opciones que escojamos a la hora de comprarlo.

El nuevo Kindle Paperwhite se presenta como el Kindle más rápido y completo hasta la fecha gracias a su nuevo procesador; tiene una pantalla de 7 pulgadas y un diseño ultraligero con una batería que dura hasta 12 semanas.

El modelo más barato es el Kindle Paperwhite de 16 GB con publicidad por 129 euros; sin embargo, también podemos optar por el modelo que no tiene publicidad por 139,99 euros, apenas 11 euros más, por lo que nos puede merece la pena para ahorrarnos las molestias.

Este modelo está disponible en tres colores: negro, frambuesa y verde jade, los tres con las mismas rebajas.

Si buscamos un lector algo más completo, tenemos el Kindle Paperwhite Signature Edition; es un dispositivo muy parecido al básico, pero con ventajas como la carga inalámbrica, luz frontal autorregulable y 32 GB de almacenamiento interno.

El Kindle Paperwhite Signature Edition se puede conseguir con un precio de 159 euros, y está disponible en tres colores: negro metalizado, frambuesa metalizado y verde jade metalizado.

Por último, por fin podemos conseguir los nuevos Kindle con pantalla a color, con el mejor precio hasta la fecha según ha confirmado la propia Amazon. El Kindle Colorsoft tiene una pantalla de tinta electrónica a color de 7 pulgadas, con un efecto similar al del papel impreso, lo que lo hace ideal para libros con fotografías, presentaciones, o cómics.

Los cómics lucen como nunca en el Kindle Colorsoft Signature Edition I.M. Omicrono

El Kindle Colorsoft de 16 GB está disponible por 174 euros, una rebaja del 36% respecto a su precio habitual, y la mejor oportunidad si estábamos interesados en dar el salto a los ebooks a todo color.

También está disponible en versión Signature Edition, que añade carga inalámbrica además de luz frontal regulable y 32 GB de memoria RAM, por 194 euros.

Todos los modelos que hemos compartido se pueden aprovechar de una gran oportunidad para conseguir 3 meses de Kindle Unlimited totalmente gratis; esta suscripción, que normalmente costaría 9,99 euros al mes, nos ofrece acceso gratis e ilimitado a millones de libros directamente desde nuestro nuevo Kindle.

Sin embargo, tenemos que acordarnos de seleccionar la oferta antes de añadir el dispositivo a nuestra cesta, o se añadirá la versión que no tiene Kindle Unlimited y cuesta lo mismo.