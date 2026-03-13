La Samsung Galaxy Card ha sido registrada como lo nuevo de la compañía: una tarjeta de crédito como la de Apple

Samsung ha registrado el nombre "Samsung Galaxy Card", algo que encaja perfectamente con los rumores de que la compañía ofrecerá algo parecido a la Apple Card, una tarjeta de crédito integrada directamente en Samsung Wallet y con posible versión física.

Las compañías tecnológicas ya no se pueden dedicar únicamente a vender móviles; en los últimos años no solo han ido expandiendo su gama de productos, sino que también han dado el salto a otros sectores, como hemos visto con el coche de Xiaomi o la Apple Card.

El caso de la tarjeta de crédito de Apple es tal vez uno de los que tiene un mayor potencial pese a la controversia que generó, y tal vez por eso en Samsung pueden estar interesados en adoptar algo parecido.

El pasado mes de febrero, Samsung registró una nueva marca registrada llamada "Samsung Galaxy Card" en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos (USPTO por sus siglas en inglés), algo necesario para ofrecer servicios con ese nombre.

El registro no ha sido aprobado aún por la USPTO, pero el listado ya es público y ofrece algunas pistas de lo que será el nuevo servicio; en concreto, la marca tiene que ver con "servicios de tarjetas de crédito", incluyendo "autorización de tarjeta de crédito y pago con tarjeta de crédito".

Es evidente que Samsung quiere ofrecer su propia tarjeta de crédito a los usuarios de sus productos, que se guardaría en su aplicación Samsung Wallet para realizar pagos de manera directa.

Es de esperar que la Galaxy Card ofrezca una serie de ventajas a los usuarios de Samsung, como realizar pagos a plazos en la tienda oficial o sumar puntos al pagar con la tarjeta en negocios participantes.

De la misma manera, la marca "Samsung Galaxy Card" también ha sido registrada como "tarjeta de crédito codificada electrónicamente y magnéticamente"; en otras palabras, la tarjeta no sólo será virtual y presente en Samsung Wallet, sino que también podría haber una versión física tradicional para llevar en la cartera.

El registro de esta marca registrada no sale de la nada; ya el pasado mes de noviembre se filtró que Samsung estaba negociando con el banco británico Barclays para el lanzamiento de una tarjeta de crédito con el nombre Galaxy.

Por este acuerdo, Barclays sería la encargada de gestionar todo lo necesario con las operaciones financieras asociadas con una tarjeta de crédito, que estaría basada en la plataforma de Visa.

Apple Card Apple

Según la misma filtración, esto iba a permitir a Samsung ofrecer servicios financieros, incluyendo la opción "compra ahora, paga después" (BNPL por sus siglas en inglés) en sus productos, permitiendo al consumidor comprar sus dispositivos con una financiación a corto plazo.

Si todo esto es familiar, es porque es muy parecido a lo que Apple ofrece con la Apple Card, la tarjeta de crédito oficial de la manzana que fue anunciada en el 2019, inicialmente como parte de una colaboración con Goldman Sachs pero próximamente con JP Morgan Chase.