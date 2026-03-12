Windows 11 se prepara para una transformación total con el 'Modo Xbox': Microsoft anuncia el lanzamiento para abril

Tras los cambios en la barra de tareas, la próxima jugada de Microsoft es el nuevo 'Modo Xbox' que llegará a Windows 11 en cuestión de semanas.

Y es una importante actualización, según Windows Report, ya que en abril debutará el 'Modo Xbox' en Windows 11 en mercados seleccionados.

Traerá la interfaz conocida de la ROG Xbox Ally a los equipos que cuenten con Windows para una mejor experiencia a pantalla completa y con mandos.

Se caracterizará por dejar al usuario que cambie entre la productividad y el juego con una pantalla completa familiar y controles optimizados.

Con el Modo Xbox, los jugadores tendrán acceso a títulos a través de distintos dispositivos, ya sean comprados, con suscripciones tipo Xbox Game Pass u otras.

El Modo Xbox usará la interfaz de la consola ROG Xbox Ally Microsoft

Este modo se integrará con Xbox Play Anywhere para que el progreso, partidas guardadas y compras sean continuas entre el PC y la consola.

Lo que evitará que tengamos que estar comprando el mismo título en distintas plataformas, algo habitual entre los gamers que juegan a sus juegos favoritos en su PC y que luego, cuando compran una consola, acaban pasando otra vez por caja.

El catálogo actual de Xbox Play Anywhere ahora incluye más de 1.500 juegos de 500 equipos de desarrollo que contribuyen a la plataforma.

La compañía menciona que este compromiso multidispositivo es parte de su estrategia de unificar los sistemas de Windows y Xbox.

Xbox Play Anywhere Microsoft

El nuevo modo llega justo cuando Xbox está celebrando su 25 aniversario, y en el año dedicado a los juegos clásicos de Xbox, tal como ha confirmado Microsoft desde su web.

Aquí se menciona la vuelta de franquicias icónicas conocidas por todos como Halo y Gears of War, al igual que otros importantes lanzamientos de terceros.

Los juegos creados por desarrolladores independientes también tendrán su lugar en el catálogo de este año de Xbox.

Títulos como Mixtape de Beethoven & Dinosaur y Crimson Desert de Pearl Abyss estarán presentes para demostrar que la creatividad será otra de las protagonistas de la plataforma.

Por lo que se espera un año de importantes llegadas a los usuarios de Windows 11 al igual que aquellos que tengan la consola Xbox.

La nueva consola Xbox

De hecho, Jason Ronald, vicepresidente de Nueva Generación de Xbox, según 9to5Google, ha anunciado que la próxima generación de la consola Xbox está en pleno desarrollo, y que las primeras versiones llegarán a los desarrolladores de videojuegos en algún momento de 2027.

Project Helix

Desde la web de Xbox se puede leer que la próxima consola de nueva generación estará impulsada por hardware personalizado de AMD, y que ofrecerá un "salto muy importante en el rendimiento y la capacidad del trazado de rayos".

Microsoft añade que se integrará "inteligencia directamente en el flujo de procesamiento de gráficos y computación", lo que generará mejoras significativas en términos de eficiencia, escala y ambición visual.