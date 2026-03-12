Google cambia tu móvil Android para siempre al hacerlo más rápido y con más batería si tienes una de estas versiones

Google está aplicando ciertos cambios a Android que no solo se quedan en mejorar su sistema de descargas, sino que mejoran el rendimiento y hacen más veloz al sistema al igual que mejora su batería.

Ver para creer, pero tu móvil Android va a recibir un cambio que está aplicando Google al kernel con AutoFDO (Optimización Automática Dirigida por Retroalimentación).

Esta ingeniería de software, según 9to5Google, se basa en mejorar uno de los procesos que más carga implica tanto al chip del móvil como a su batería.

Y es que un móvil tiene que hacer "miles de pequeñas decisiones" en segundo plano que terminan consumiendo una parte considerable del chip.

AutoFDO lo que hace es guiar al compilador por las rutas de ejecución "más comunes" para que así se reduzca la carga y se libere un poco al chip.

Las mejoras conseguidas con AutoFDO

Lo que se consigue, al liberar al chip, es que se deje más potencia para otras tareas y al mismo tiempo, se mejora la duración de la batería al consumir menos energía.

Google da los detalles de cómo ejecutó algunas pruebas desde su blog: "Para el kernel los datos los sintetizamos en un entorno de laboratorio utilizando cargas de trabajo representativas, como ejecutar las 100 aplicaciones más populares."

Sigue con: "Cuando reconstruimos el kernel con estos perfiles, el compilador puede tomar decisiones de optimización mucho más inteligentes y adaptadas a las cargas de trabajo reales de Android".

Google da datos sobre las mejoras obtenidas con AutoFDO y se consigue que el inicio del móvil sea un 2,1 % más rápido, un tiempo de inicio de las apps "en frío" un 4,3 % más rápido y mejoras mayores en otras métricas que no son tan perceptibles por el usuario final.

El gigante tecnológico señala que AutoFDO en el kernel de Android funcionará con una estrategia "conservadora por defecto", y con la idea de que vuelva a los métodos tradicionales si un determinado proceso se queda fuera de los patrones guiados.

Estos cambios llegarán en las últimas versiones del kernel de Android, con la versión android16-6.12 (Android 16) y android15-6.6 (Android 15), al igual que en Android 17 con el kernel android17-6.18.

Según Google, en cuanto estén aplicados en Android 15 y 16 (próximamente por defecto en Android 17), la interfaz será más ágil, el cambio de aplicaciones será más rápido, se contará con una mayor duración de la batería y, en general, el dispositivo responderá de mejor forma.

Así que habrá que estar atentos a las próximas actualizaciones de fabricantes como Samsung, Motorola, Xiaomi y más, ya que se aplicará el kernel efectivo para la versión que le toque al móvil del usuario.