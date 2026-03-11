NotebookLM ya da soporte al formato de libro electrónico más popular: sube novelas, guías de estudio y cómics

Con ese nuevo cambio que se espera a NotebookLM, para que cualquier usuario pueda hacer públicos sus cuadernos, ahora la herramienta de IA, que ha transformado cómo se entiende la IA generativa, se ha actualizado en España con una gran novedad.

NotebookLM ya acepta archivos EPUB, lo que abre las puertas a que no solo usemos PDF, como hemos estado haciendo hasta ahora, sino a esos archivos que normalmente contienen libros electrónicos.

Lo que supone que podremos realizar investigaciones o consultas a Gemini en NotebookLM sobre libros de texto y novelas para abrirse a una experiencia que estaba francamente limitada.

NotebookLM ha mostrado el poder que hay detrás de la IA generativa al permitir que los usuarios suban fuentes de información en las que se basa la IA para generar las respuestas a las consultas que hagan.

Lo que consigue es evitar que alucine, una de las peores experiencias de la IA generativa y que nos obliga a verificar información y enlaces.

Un libro en formato EPUB subido a NotebookLM

NotebookLM ha anunciado en X (antes Twitter) que ahora puede aceptar archivos EPUB como fuentes, lo que permite que los usuarios puedan subir libros, guías de estudio, novelas y más en este formato tan popular.

En el comunicado, NotebookLM señala que ha sido una de las funciones más solicitadas por los usuarios, así que se agradece que la integre finalmente.

Imagen de una infografía hecha sobre un EPUB subido de un libro en NotebookLM

El formato de archivo EPUB es uno abierto que se ha usado principalmente para los libros electrónicos o ebooks y se ha caracterizado por admitir contenido ajustable que se adapta a distintos tamaños de pantalla.

Realmente se hizo popular porque el formato de los PDF no tenía esa flexibilidad al ser diseño fijo que no se adapta a las dimensiones de la pantalla, mientras que los EPUB sí lo hacen.

Los nuevos estilos de las infografías

Hay otra novedad que ya se puede utilizar en NotebookLM y son los estilos personalizados de las infografías.

Ahora son 10: boceto, kawaii, profesional, científico, anime, arcilla, editorial, instructivo, cuadrícula bento y ladrillos.

También se permite cambiar la orientación de la infografía a horizontal, vertical o cuadrada como parte de una de las numerosas opciones disponibles en Studio de NotebookLM.

Esta actualización se empezó a desplegar desde hace semanas y también incluía la posibilidad de detallar los niveles de información, y lo más llamativo, describir con prompts el estilo, color, enfoque y más.

Una herramienta que se está convirtiendo en una de las más atractivas para la productividad y que le da más sentido al tsunami de IA generativa que recibimos casi cada día.