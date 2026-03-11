Los Google Pixel estrenan modo transporte: el perfil que ajusta tu móvil y te avisa de retrasos en tu ruta al trabajo o a casa

Si Google se está preparando para que Now Playing pase a ser una app propia y que se podrá descargar desde la Play Store, en el nuevo paquete de actualizaciones de los Pixel en marzo llega con el nuevo Modo transporte.

Justo la semana pasada, el gigante tecnológico anunció que el widget De un vistazo (At a glance) mostrará actualizaciones en tiempo real sobre las condiciones de los desplazamientos diarios que haga el usuario en transporte público.

Y es una experiencia que va a cambiar radicalmente cómo el Pixel nos informa diariamente cuando vamos en tren, metro o autobús, según 9to5Google, ya que podríamos encontrar mensajes como "Retrasos significativos en la ruta al trabajo".

Aparecerían en la parte superior de la pantalla de bloqueo del móvil e incluso en la de inicio a través de At a glance.

No solo se quedará en este mensaje, sino que se darán más detalles justo debajo de ese mensaje, como "La línea azul desde la estación principal sufre retrasos".

Imagen de las novedades de At a glance de los Pixel 9to5Google

Es una ampliación de la función que está disponible en los Pixel llamada "Desplazamientos", que se encarga de mostrar la información de tráfico y tiempo de trayecto.

La segunda novedad es un modo de transporte personalizado que se encargará de activar los ajustes adecuados mientras viajamos en el tren.

Es parte de las funciones de otros modos como No molestar y Conduciendo, y se incluyen todas estas opciones que podremos configurar en nuestro Pixel:

Para configurar los ajustes de volumen durante el trayecto, pulsa en las opciones Sonido activado, Solo vibración o Silencio.

Para configurar la conectividad durante el trayecto activa o desactiva Usar Bluetooth en tus desplazamientos.

Para recibir todas las notificaciones, activa Permitir todas las notificaciones.

Elige quién puede enviarte notificaciones al tocar sobre Personas.

Configura qué aplicaciones pueden enviarte notificaciones desde Aplicaciones.

Alarmas y otras interrupciones para permitir las que nos interesen.

La pantalla de configuración de modos de los Pixel 9to5Google

Google ha publicado un documento de soporte en su web en el que se puede leer que "Google Maps necesita tiempo para aprender los patrones de transporte del usuario" y que "llevará de dos a tres semanas para que la información del trayecto aparezca después de la configuración inicial".

El modo transporte y las alertas de condiciones del trayecto se configuran a través del menú de modos de los Pixel, que se encuentran desde Configuración, luego en modos y finalmente en Transporte para acceder a los ajustes de la app y así encontrar las notificaciones de desplazamientos.

Aquí hay que configurar las localizaciones de casa y trabajo, confirmar los ajustes de localización y rellenar el perfil de desplazamientos.

La información de transporte en tiempo real de At a glance está solo disponible en el Pixel 7 y siguientes modelos. La que se queda fuera de juego es la Pixel Tablet.

Se aplican restricciones por idioma y está disponible globalmente, aunque en Europa y el Reino Unido, de momento, se quedan sin esta gran novedad para los Google Pixel.