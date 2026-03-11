La actualización de marzo de Windows 11 ya está aquí: estas son las 6 mejores novedades que trae, y ninguna de IA

Microsoft parece haber aprendido, aunque sea por las malas. Después de un inicio de 2026 decepcionante, con varias actualizaciones fallidas que solo traían más 'bugs' y problemas además de funciones de IA de poca utilidad, finalmente tenemos una actualización en condiciones.

La actualización ha recibido el número de versión KB5079473, y forma parte del famoso Patch Tuesday: el segundo martes de cada mes, Microsoft lanza actualizaciones para todas las versiones de sus sistemas operativos, y esta es para Windows 11 25H2 y Windows 11 24H2.

Lejos de ser un simple parche que soluciona los problemas de las anteriores actualizaciones, KB5079473 viene de la mano de varias novedades interesantes que incluso pueden ser justo lo que estábamos esperando.

Por ejemplo, Windows 11 ahora es compatible con el formato WebP para el fondo de pantalla. Este formato suele obtener archivos de menor tamaño en comparación con otros como JPG o PNG, y por eso se ha vuelto muy popular en páginas web.

Lo malo de WebP es que no está tan bien soportado como los formatos clásicos para imágenes, así que no podemos hacer tantas cosas. Hasta ahora, no podíamos usar imágenes en WebP para el fondo de pantalla, pero eso cambia con esta actualización.

De la misma manera, por fin podemos aprovechar mejor la webcam de nuestro portátil con las nuevas opciones para girar e inclinar la imagen de la webcam que ahora están presentes en la configuración.

Los usuarios más avanzados probablemente se alegrarán de que Sysmon ahora viene por defecto en Windows 11 con la última actualización. Sysmon es un servicio que funciona en segundo plano para monitorizar la actividad del sistema.

A diferencia de otros servicios básicos, Sysmon ofrece un acceso en profundidad al funcionamiento del sistema operativo, permitiendo registrar el funcionamiento de todos los programas y servicios, además de las conexiones a la red.

En cambio, los usuarios más novatos pueden ver más útil el nuevo cambio en el menú inicio. A partir de ahora, al pulsar en nuestro nombre de usuario encontraremos un enlace para comprobar los beneficios que tiene nuestra cuenta de Microsoft, como por ejemplo, qué servicios podemos usar si tenemos una suscripción a Microsoft 365.

Por ejemplo, ahora Windows 11 soporta al completo la versión 16.0 del estándar Unicode, y por lo tanto, permite usar los nuevos emoji que fueron implementados, como la cara con ojeras, la huella dactilar, el árbol sin hojas, el arpa o la pala.

En realidad, Microsoft lleva al menos desde el pasado mes de septiembre ofreciendo soporte parcial de Emoji 16.0, pero no es hasta ahora que todos los emoji van a estar disponibles para todos los usuarios para ser insertados en páginas web, aplicaciones y documentos.

Nueva prueba de velocidad de Internet en Windows 11 Microsoft El Androide Libre

Otra novedad que lleva un tiempo en preparación pero que por fin llega a todos los usuarios es el nuevo medidor de velocidad de Internet, que ahora está disponible desde la barra de tareas y de manera directa y sencilla.

Lo único que tenemos que hacer es clic derecho sobre los iconos de la barra de tareas y seleccionar la opción de ejecutar una prueba de velocidad. Lo malo es que no es una experiencia nativa, sino que este botón simplemente abrirá una ventana del navegador con el medidor de velocidad de Bing, pero es mejor que nada.