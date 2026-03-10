Elon Musk anuncia el lanzamiento de X Money para abril: así es la app de pagos que va a por Bizum y PayPal

Tras las críticas recibidas por el modo oscuro de X (antes Twitter), ahora Elon Musk ha tomado su cuenta para anunciar que X Money se lanzará el mes que viene bajo una versión de pruebas pública.

La app, de la que se han compartido detalles recientemente por los usuarios que la están probando en la versión beta, permitirá configurar depósitos directos, generar rendimientos e incluso realizar pagos.

Uno de los objetivos principales es competir con otras plataformas financieras como Venmo o Cash App, aunque aquí en España se enfrentará directamente con Bizum.

Venmo, en propiedad de PayPal, se dio a conocer por su aspecto social que permite ver quién le pagó a quién con mensajes y emojis, mientras que Cash App, propiedad de Block, es muy popular no solo por el envío de dinero, sino por la compra de Bitcoin o por permitir invertir en acciones de forma sencilla.

El dueño de X ha sido bastante parco en palabras para el anuncio de X Money que empezará con las pruebas en los primeros días de abril.

Imagen de la interfaz de la app X Money

William Shatner, el conocido actor de la serie de ciencia ficción Star Trek, fue invitado por Musk para usar la plataforma y está subastando el acceso beta para apoyar causas benéficas.

De hecho, hace poco menos de una semana publicó en su cuenta de X los pasos a seguir para entrar en la subasta de invitaciones al acceso beta de X Money de Musk.

Aunque para acceder a la misma hace falta realizar una donación de 1.000 dólares al Hollywood Charity Horse Show de Shatner, que apoya a organizaciones benéficas infantiles.

De la nueva experiencia de X Money se espera que ofrezca la posibilidad de que exista una conexión con las criptomonedas.

Sobre todo que esté disponible la principal moneda meme Dogecoin o conocida como DOGE. Lo raro, según Decrypt, es que Elon Musk no haya mencionado la inclusión de cripto en X Money. Sobre todo cuando el propio Musk ha estado promocionando DOGE desde hace tiempo.

Recientemente, el propietario de X compartió una publicación de un tercero con algunas de las funciones principales de X Money, entre las que se incluyen préstamos, cuentas del mercado monetario y la integración de dichas criptomonedas.

X Money contaría con Visa, tal como lo anunció en enero de 2025, para la financiación de cuentas de forma segura e instantánea, y a través de X Payments, su filial con más de 40 licencias de transmisión de dinero en diversos estados de EEUU, que refuerza y asegura sus capacidades financieras.

Aquí, en España, se tendrá que enfrentar a Bizum, como la plataforma elegida por millones de españoles para envíos rápidos de dinero. Y no lo tendrá nada fácil por lo incrustado que está este sistema en el público de a pie.