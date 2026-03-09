NotebookLM se prepara para una transformación total: tus cuadernos podrían ser públicos y accesibles por cualquiera

Tras los resúmenes de vídeo ya disponibles en la app para móviles, NotebookLM se prepara para una de las mejores actualizaciones que van a llegar a la herramienta de IA y que podrían transformar totalmente su experiencia.

NotebookLM ya cuenta con la opción de que cualquier usuario con un enlace directo pueda acceder a uno de nuestros cuadernos, aunque de momento no hay opción para descubrir los de otros.

Una nueva filtración señala que esto podría cambiar dentro de poco, ya que se han descubierto nuevas opciones de personalización que permitirían que los creadores mostrasen identificadores personales.

Y lo importante, que en algún momento fueran públicos para que otros usuarios pudieran encontrarlos e incluso interactuar con la IA.

TestingCatalog, que se está haciendo conocido por sus filtraciones de NotebookLM, indica que Google está haciendo pruebas con una serie de nuevos ajustes que permiten a los creadores mostrar su avatar y nombre, al igual que sustituir el resumen generado automáticamente por su propia descripción.

Las nuevas opciones de personalización de NotebookLM TestingCatalog News

Lo que significa que si NotebookLM ha sido una herramienta estrictamente personal y privada, ahora tomaría una dirección al estilo Substack, como publicación, o GitHub para la colaboración.

Cabe recordar, que el mismo filtrador descubrió las imágenes de cabecera para los cuadernos, como una función para personalizar los proyectos de los usuarios de NotebookLM, y que encaja perfectamente con este nuevo descubrimiento.

Desde la captura de pantalla que se ha filtrado, se puede ver cómo se puede activar la función de mostrar el avatar, el nombre del creador y poner un resumen personalizado del cuaderno (que sería con prompts).

Lo que implica que, si estos cambios se integran, no solo serán ajustes de personalización. NotebookLM se basa en resúmenes generados automáticamente, así que permitir la posibilidad de que los creadores añadan su propia descripción conseguiría que los proyectos sean más fáciles de reconocer, sobre todo si se han compartido mediante un enlace.

Lo más importante de la filtración es que se abre a la posibilidad de que próximamente se puedan publicar cuadernos y que sus creadores, que tengan autoridad sobre algún tema, los conviertan en un escaparate e incluso otros usuarios puedan seguirlos como si fuera una newsletter.

GitHub y Substack se basan en perfiles de creadores similares y descripciones cortas para que los usuarios descubran proyectos o publicaciones, y mismamente NotebookLM estaría poniendo los cimientos para una experiencia similar.

Así, en vez de ser un espacio privado de investigación con IA, pasaría a uno en el que se comparten proyectos de conocimiento y se exploran de forma más abierta.