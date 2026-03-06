La llegada de Alexa+, el nuevo asistente de IA ultravitaminado de Amazon, ha vuelto a desatar una fiebre por los altavoces inteligentes en numerosas zonas de EE.UU. El problema es que en ocasiones, estos asistentes pueden tener errores llamativos.

El portal Android Authority ha puesto el foco sobre un pequeño error en la redacción de una respuesta que Alexa otorgó a un usuario en una cuestión de limpieza. El asistente recomendó al usuario usar productos cuya mezcla era peligrosa.

Y es que un usuario de Reddit preguntó a Alexa cómo limpiar el moho negro de la junta de goma de una lavadora típica de carga frontal. Alexa le recomendó usar vinagre blanco, lejía, bicarbonato de sodio y jabón lavavajillas.

Un pequeño error pero peligroso

El usuario tired_time de Reddit publicó una captura de pantalla sobre la situación. En el historial comprobó tanto la pregunta como la respuesta. "¿Cómo elimino el moho negro de la junta de la lavadora?".

La respuesta exacta fue la siguiente. "Limpie el moho negro de la junta de su lavadora de carga frontal con vinagre blanco, lejía, bicarbonato de sodio y jabón lavavajillas". Es cierto que estos son productos de limpieza, pero hay un detalle que lo cambia todo.

Y es que en lugar de usar un "o" a la hora de recomendar los productos —es decir, "con vinagre blanco, lejía, bicarbonato de sodio o jabón lavavajillas"— Alexa usó un "y", deslizando la idea de hacer una mezcla con estos productos.

Y es que nunca, bajo ninguna circunstancia, debemos mezclar lejía con vinagre. La mezcla de ambos productos puede generar gas cloro, que es altamente tóxico para el ser humano. De hecho, el producto resultante ni siquiera sirve mejor para limpiar.

Se produce así un cloro gaseoso que puede provocar irritación fuerte en los ojos, tos y dificultades para respirar, dolor en el pecho o ardores en la nariz y la garganta. Incluso puede provocar náuseas o daños pulmonares serios en concentraciones altas.

Se recomienda encarecidamente nunca mezclar lejía con otros productos de limpieza especialmente si contienen ácidos o amoníaco. Obviamente Alexa no recomendó explícitamente mezclar estos dos productos, pero la redacción podría inducir lo contrario.

No se sabe por qué Alexa devolvió una respuesta así. Sin embargo, la teoría más adoptada entre los usuarios está en los resúmenes de contenidos online que realizan las inteligencias artificiales generativas.

Alexa, muy probablemente, usaría como fuente webs de limpieza en la que se podrían recomendar opciones de limpieza independientes como el jabón, la lejía o el vinagre. El error de dicción sería fruto de la forma que tiene la IA de resumir estos contenidos.

Si bien es cierto que una gran cantidad de usuarios conocen los efectos de mezclar vinagre con lejía, es posible que personas menos versadas en el hogar interpreten la redacción como una sugerencia para unir estos elementos en una única mezcla.